Es ist eine Premiere, nicht nur für den Bodenseekreis: Der Kreisjugendrat hat sich jüngst zu seiner ersten Sitzung im Landratsamt in Friedrichshafen getroffen. Es ist nach Angaben des Landratsamts das erste Gremium seiner Art in Baden-Württemberg. Die jungen Menschen wollen sich auf Kreisebene für die Belange ihrer Generation einsetzen. Aber wie sollen sie sich gegen erfahrene Politiker durchsetzen?

Oft würden Erwachsene politische Entscheidungen treffen in Bereichen, die sie selbst kaum betreffen, sagt Sophie Sutter von der Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen, die für Öffentlichkeitsarbeit des Rats zuständig ist. Auch ihre Kollegin aus dem Finanzteam, Melissa Fideler vom Montfort-Gymnasium in Tettnang, sagt: Jungen Menschen käme Politik oft vor wie eine „Anweisung von oben“, es herrsche bei vielen das Gefühl vor, man werde übergangen.

Erwachsene flüstern ein

Die zwei jungen Frauen möchten das nicht so hinnehmen und den Jugendlichen im Landkreis eine Stimme gebe - als Teil des Kreisjugendrats. Das junge Kommunalgremium hat 18 Mitglieder und zehn stellvertretende Mitglieder und einen Vorstand.

Zunächst leitet Landrat Luca Wilhelm Prayon die Sitzung, aber sobald der Vorstand komplett ist, wird es ernst für seine Sprecher Paulin Broszat und Cornelius Kuhlmann. Sie sind nun die Wortführer im Gremium und navigieren es durch die Tagesordnung. Sie sollen die Wahl der Vertreter für den Kreistag und seine Fachausschüsse leiten, welche dort Anträge stellen und Reden halten können.

Engagieren sich ehrenamtlich für junge Menschen im Kreis: die neun frisch gewählten Vorstandsmitglieder des Kreisjugendrats. (Foto: Landratsamt Bodenseekreis )

Die Mehrheit des Rats ist dafür, die vorgeschlagenen Personen gemeinsam in den Kreistag zu entsenden. Ein kleines aber wichtiges Detail haben die Sprecher allerdings übersehen: Über die Art der Entsendung und über die konkreten Personen müsse separat abgestimmt werden. Das flüstert ihnen Moritz Hermann von der Geschäftsstelle des Kreisjugendrats von der Seite ein.

Jugendliche haben eine Stimme

Aber auch Erwachsene, die in Geschäftsordnungen und Satzungen zu Hause sind, übersehen manchmal etwas. Moritz Hermann hat die Stimmzettel für die Wahl der Pressesprecher des Rats ausgezählt, aber irgendetwas stimmt nicht mit den Stimmzetteln. Auch Landrat Prayon steht dabei und schaut kritisch. Ein Blick in den Briefumschlag hilft: Hier wartet noch eine Stimme drauf, ausgezählt zu werden.

Kritische Mienen bei den Erwachsenen: Bei der Auszählung der Stimmzettel ist etwas schiefgegangen – aber was? (Foto: Simon Federer )

Die jungen Rätinnen und Räte sind zwischen 14 und 19 Jahre alt. Sie wurden von Schulen aus dem Landkreis sowie den beiden Jugendgemeinderäten Friedrichshafen und Überlingen sowie dem Ring politischer Jugend entsandt. Im Jugendhilfeausschuss des Kreistags hat der Kreisjugendrat ein stimmberechtigtes Mitglied. Geplant ist, dass der Rat viermal im Jahr tagt.

Ein Foto auf Instagram

Der Rat hat 5000 Euro im Jahr an eigenem Budget zur Verfügung. Die Einnahmen und Ausgaben wird unter anderem Melissa Fideler vom Montfort-Gymnasium überwachen, die sich für Wirtschaft interessiert. Ihre Mutter sei Unternehmerin, erzählt Melissa Fideler, deshalb habe sie die Gelegenheit gehabt, geschäftliche Verhandlungen hautnah mitzuerleben.

Sophie Sutter möchte sich für einen besseren ÖPNV einsetzen. Sie ist Teil des Presseteams des Kreisjugendrats. (Foto: Simon Federer )

Zur Finanzierung des Abiballs habe sie Investoren gewonnen. Als Mitglied des Kreisjugendrats möchte sie nun in den Austausch mit den Kreisräten kommen - und politische Entscheidungen besser verstehen.

Wie die Erwachsenen: Der Kreisjugendrat tagte mit seinen 18 Mitgliedern und zehn Stellvertretern im Säntissaal des Landratsamtes. (Foto: Simon Federer )

Ein besserer ÖPNV im Kreis und ein interaktiver Gemeinschaftskunde-Unterricht stehen für Sophie Sutter von der Claude-Dornier-Schule ganz oben in der Prioritätenliste. Ihr Kollege vom Presseteam, Jonas Hentsch vom Graf-Zeppelin-Gymnasium Friedrichshafen, geht einen Schritt weiter: Er wolle „Politik sexy machen“. Sein Ziel: junge Leute in politischen Debatten mitnehmen. Ein erster Schritt: Alle Kreisjugendräte sollen auf Instagram ein Foto von der Sitzung posten.

Matthias Eckmann (SPD), einer der Ideengeber des Projekts, ist gespannt darauf, wie sich die Räte in die Politik einbringen werden. Er wisse aus eigener Erfahrung als früheres Mitglied des Häfler Jugendparlaments, dass dies als junger Menschen gar nicht so einfach ist - gerade im Kreistag, der zu großen Teilen aus männlichen, hauptamtlichen Bürgermeistern besteht.

Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensberger (CDU), der mit 26 Jahren ins Amt gewählt wurde, entgegnet: Es komme ganz darauf an, wie souverän jemand im Gremium auftritt - dann könne man schnell eine wichtige Rolle spielen.