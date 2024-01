Die Brücke bleibt in der Planung und die Mauer bleibt umstritten. So könnte man die Essenz der Debatte über die Neugestaltung des Uferparks in der Sitzung des Ratsausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) zusammenfassen.

Die Neugestaltung wird bereits seit über zehn Jahren diskutiert, jetzt soll es weitergehen. Nachdem im Sommer vergangenen Jahres ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan getroffen wurde, hat die Stadt aufgelistet, was dazu nötig ist. Das Ergebnis sind weitere Gutachten und die Lösung von Problemen.

Brücke und Ufermauer

In der PBU-Sitzung stellte Stadtplanerin Stefanie Fritz den aktuellen Sachstand vor. Die Gutachten waren weniger umstritten, vielmehr ging es den Ausschussmitgliedern um die Brücke am Gondelhafen und den Seezugang beziehungsweise die Ufermauer.

Die Stadt will eine Brücke an der Einfahrt zu diesem Gondelhafen nicht weiterverfolgen, für den Ausschuss aber stellt sie ein wichtiges Element dar, das sehr wohl in der Planung bleiben soll. Foto: Ralf Schäfer (Foto: Ralf Schäfer )

Die Brücke, die über der Einfahrt des Gondelhafens gebaut werden soll, war von der Stadt zunächst verworfen worden. Sie soll den Menschen die Möglichkeit geben, direkt an den See zu kommen und die Hafenmole nicht nur als Einbahnstraße zu nutzen. Zu viele Probleme hätten sich jedoch ergeben und am Ende würde das Projekt zu teuer werden, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Wesentliches Merkmal

Für Heinz Tautkus (SPD) stellt die Brücke aber ein wesentliches Merkmal der Neugestaltung dar. Mirjam Hornung (CDU) wollte wissen, ob es zu die Brücke überhaupt eine fachliche Überprüfung gegeben habe. Heinz Tautkus pflichteten die Ausschussmitglieder mehrheitlich bei und eine Abstimmung ergab schließlich, dass die Pläne, eine solche Brücke zu bauen, weiter verfolgt werden sollten.

Die Brücke über der Einfahrt des Gondelhafens soll laut PBU weiter im Rennen bleiben. Von der anschließenden Steganlage (unser Bild zeigt eine Visualisierung aus dem Jahr 2019) ist derzeit keine Rede, das könnte bei der weiteren Planung noch einmal kommen. (Foto: Leon Giseke )

Philipp Fuhrmann (Netzwerk für Friedrichshafen) verteidigte seine Position, statt eine Neugestaltung zu starten, die am Ende niemand bezahlen könne, nur das Nötigste zu sanieren. Er brachte einen Betrag von 50 Millionen Euro ins Spiel, die das Ganze kosten würde, würde man dem Plan des Wettbewerbssiegers folgen. Das aber, so betonte Erster Bürgermeister Fabian Müller, tue man ja schon länger nicht. Es gehe nur noch um die Uferpromenade, am Park werde sich nichts ändern.

Seezugang hat Priorität

Laut Fuhrmann solle auch die Ufermauer stehen bleiben. Dem widersprach Ulrich Heliosch (Grüne) vehement. Der Seezugang mit Sitzstufen sei eine wesentliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität. Dabei sei nur der Schutz der Bäume zu beachten, die an der Promenade stünden. Auch das Beach-Café sollte unbedingt erhalten werden, sagte Heliosch.

So sieht der damalige Gewinnerentwurf aus. (Foto: Foto: K1 Landschaftsarchitekten )

Gegenwind aus der eigenen Fraktion bekam er von Regine Ankermann, die ebenfalls die Mauer zumindest in Teilen stehen lassen möchte. Sie plädierte für eine Verbreiterung der jetzigen Freitreppe.

Jochen Meschenmoser (Freie Wähler) sieht den Seezugang dagegen auch als einen wesentlichen Bestandteil einer Neugestaltung. Peter Stojanoff (FDP) erinnerte daran, dass die Mauer an der Freitreppe und die Stützen der restlichen Mauer einige Rissen und Schäden aufweisen würden. „Sollte man das reparieren oder gleich abreißen?“

Umfrage zeigt Bürgermeinung

Am Ende blieben bei der Debatte einerseits die Aussage Philipp Fuhrmanns, die Frage der Mauer oder des Seezugangs zu einem Bestandteil des Kommunalwahlkampfes zu machen. Seezugänge habe Friedrichshafen schließlich genug. Andererseits war da die Aussage von Bürgermeister Fabian Müller, Fuhrmann werde sich wundern, wenn er das Ergebnis der repräsentativen ISEK-Halbzeitbefragung sehen würde. Das Ergebnis dieser Umfrage soll laut Stadtverwaltung voraussichtlich im März öffentlich im PBU vorgestellt werden.

Abgestimmt wurde nicht, der Ausschuss nahm den Bericht der Verwaltung nur zur Kenntnis. Und infolgedessen wird dieser Ausschuss sich mit dem Vorentwurf des Planungsbüros K1 für Uferpromenade und Gondelhafen im Verlauf des Jahres 2024 weiter befassen.

Und so geht es weiter

Sollte dann dem Entwurf zugestimmt werden, bildet der die Grundlage für den Bebauungsplanentwurf, der dann ebenfalls den Gremien zusammen mit der Auswertung aller relevanten Anregungen und Stellungnahmen aus der Bürger- und der Behördenbeteiligung, den notwendigen Untersuchungen und Gutachten, dem Umweltbericht mit artenschutzrechtlicher Prüfung sowie dem Kostenansatz zum Entwurfsbeschluss vorgelegt wird.

„Parallel zum Bebauungsplanverfahren erfolgt das offizielle Wasserrechtsverfahren für die Eingriffe in die Flachwasserzone im Bereich der Seeterrassen und des Beach-Cafés zwischen Yacht- und Gondelhafen und dem Neubau der Mole am Gondelhafen“, so die Stadtverwaltung.