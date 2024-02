So gut besucht dürfte eine Sitzung des Ettenkircher Ortschaftsrats selten gewesen sein: Mehr als 100 Menschen sind am Donnerstag in den Bürgersaal der Friedrichshafener Ortschaft gekommen, um den Beratungen des Gremiums beizuwohnen.

Der ungewohnte Andrang hing klar mit einem Tagesordnungspunkt zusammen. Fünf neue Unterkünfte für Geflüchtete will die Stadt bauen, zwei davon in Ettenkirch. Der Ortschaftsrat sprach sich deutlich gegen die Pläne aus - und teils übten die Mitglieder scharfe Kritik an der Stadtverwaltung. Beim geplanten Standort im Pfarrhaus zeigte man sich zumindest gesprächsbereit. Das letzte Wort hat dort aber die Kirche.

Zur Erinnerung: Zwei Standorte für neue Unterkünfte kommen aus Sicht der Stadtverwaltung in Ettenkirch infrage. Im katholischen Pfarrhaus St. Petrus und Paul sind bereits Geflüchtete untergebracht. Im Gebäude und auf dem angrenzenden Grundstück gibt es laut Sitzungsvorlage „weitere Möglichkeiten“. Im bestehenden Haus könnten 21 weitere Plätze entstehen, in einem möglichen Neubau bis zu 31.

Zwischen dem Pfarrhaus und dem im Hintergrund liegenden Friedhof in Ettenkirch können laut Stadtverwaltung Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden. (Foto: Ralf Schäfer )

Und in Waltenweiler, nordwestlich des Feuerwehrmuseums, gibt es ein unbebautes, erschlossenes Grundstück. Dort wäre laut Stadt eine Unterkunft mit zwei Geschossen und bis zu 16 Plätzen möglich. Der zuständige Bürgermeister Dieter Stauber und Amtsleiter Hans-Jörg Schraitle (Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung) stellten die Pläne in der Sitzung vor.

Warum wurden die Standorte ausgewählt?

Der Bürgersaal in Ettenkirch war am Donnerstag völlig überfüllt. Sämtliche Plätze im Zuschauerbereich waren belegt und viele Bürger mussten stehen, um die Ortschaftsratssitzung verfolgen zu können. Die Stimmung war angespannt, teils hitzig.

Viele Bürger nutzten die - für Gremiumssitzungen in dieser Form eher ungewöhnliche - Gelegenheit und stellten Fragen oder gaben Statements ab. Viele davon kritisch, wenn nicht sogar komplett ablehnend den städtischen Plänen gegenüber.

Neben der alten Feuerwache in Waltenweiler könnte eine Unterkunft entstehen. (Foto: Ralf Schäfer )

Sitzungsleiter und Ortsvorsteher Achim Baumeister (Freie Wähler) legte zunächst dar, warum die beiden Standorte im Ort ausgewählt worden waren. Alle Ortschaften seien beauftragt worden, zu prüfen, welche Flächen infrage kommen könnten, so Baumeister.

Für den Standort beim Feuerwehrmuseum in Waltenweiler habe gesprochen, dass es ein städtisches Grundstück ist. Und, mit einer Personenanzahl von etwa 16 Menschen wäre es auch eine kleinere Unterkunft. „Das war der Ortsverwaltung wichtig“, sagte Baumeister. Das Pfarrhaus im Petrus-Mohr-Weg habe man unter anderem deshalb ausgewählt, weil dort bereits Geflüchtete aus der Ukraine untergekommen sind.

Rat bezeichnet Vorgehensweise als „Unding“

Der Ortsvorsteher fügte aber sogleich an, dass inzwischen bei beiden Standorten Gründe bekannt seien, die gegen eine Einrichtung von Unterkünften sprechen. So gebe es in Waltenweiler bei der Freiwilligen Feuerwehr „berechtigte Bedarfe“ - es müsste dort zum Beispiel auch zukünftig technische Ausrüstung untergebracht werden.

Und beim Pfarrhaus handele es sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude, das zu erhalten sei. Die Fläche auf der Wiese daneben grenze zudem nah an die bestehende Wohnbebauung und befinde sich nicht in städtischer Hand, sondern gehöre der Kirche, genauer: der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Stadt beantwortet Fragen in Dokument Zu den umstrittenen Plänen für neue Geflüchteten-Unterkünfte haben die Stadtverwaltung zahlreiche Fragen erreicht – zum Beispiel bei der Bürgerinformation am 26. Januar, aber auch im Nachgang. Die Stadt hatte angekündigt, diese Fragen gebündelt schriftlich zu beantworten. Das entsprechende Fragen-Antworten-Dokument wurde nun veröffentlicht. Auf 15 Seiten geht es unter anderem um die Auswahlkriterien für die Standorte, Sorgen hinsichtlich der Sicherheitslage, die personelle Ausstattung der Unterkünfte und vieles mehr. Auch auf spezielle Fragen aus den einzelnen Stadtteilen und Ortschaften geht die Verwaltung ein. Das Dokument kann im Internet heruntergeladen werden unter www.friedrichshafen.de/standortinfo

Letzteres nahm Franz Bernhard (CDU) zum Anlass für eine scharfe Kritik an der Stadtverwaltung. Diese habe die Fläche am Pfarrhaus ins Spiel gebracht, ohne vorher mit dem Eigentümer zu sprechen. Das sei „ein Unding“ und „wenig vertrauensfördernd“, so Bernhard.

Bürgermeister Dieter Stauber entgegnete, dass die Stadt diesen Fehler einräume und er sich dafür entschuldigt habe. „Ich übernehme dafür die Verantwortung“, so Stauber.

Beim Pfarrhaus könnte es einen Kompromiss geben

Doch auch beim Standort in Waltenweiler sprach Franz Bernhard von einem „zweifelhaften Vorgehen“, da im Vorfeld nicht abgeklärt worden sei, inwieweit er von der Feuerwehr benötigt wird. Auch die Infrastruktur - Busanbindung, Kinderbetreuung und mehr - spreche gegen Ettenkirch.

Außerdem müsse man die Befürchtungen der Bürger beim Thema Sicherheit ernst nehmen, sagte der CDU-Rat, der sich insgesamt gegen beide Standorte aussprach.

Er stellte zudem einen Antrag: Der Ortschaftsrat solle Oberbürgermeister Andreas Brand auffordern, die beiden Standorte in Ettenkirch aus der Sitzungsvorlage zu streichen, über die der Gemeinderat am Montag, 5. Februar, abstimmt. Bei fünf Stimmen dafür und sechs dagegen wurde Bernhards Antrag aber knapp abgelehnt.

Ein wenig kompromissbereiter zeigte sich Dagmar Höhne (Freie Wähler). Auch für sie sei „völlig klar“, dass der Standort Feuerwehrmuseum nicht infrage kommt - und sie kündigte als Vorsitzende der Freien Wähler an, dass ihre Fraktion auch im Gemeinderat so abstimmen werde.

Beim Pfarrhaus hingegen wolle sie „nicht ausschließen, dass eine kleine Lösung möglich ist“, sagte Höhne. Ein Neubau auf der Pfarrwiese sei tabu. Doch das Pfarrhaus zu ertüchtigen, um dort weitere Geflüchtete unterbringen zu können, wäre aus ihrer Sicht denkbar - wenn die Kirchengemeinde zustimmt.

So ist der Standpunkt der Kirche

Ähnlich fiel dann auch das Votum des Ortschaftsrats aus. Den Standort in Waltenweiler lehnte das Gremium einstimmig ab. Und auch für einen Neubau auf der Fläche beim Pfarrhaus gab es keine Mehrheit. Für den Ortschaftsrat sei es ausschließlich vorstellbar, fasste Achim Baumeister zusammen, dass es im Pfarrhaus eine Erweiterung für mehr Plätze geben könnte - vorbehaltlich der Zustimmung der Eigentümer.

Ein erstes Stimmungsbild der Kirche lieferte in der Sitzung Pfarrer Reinhard Hangst. Für eine Lösung „im kleinen Rahmen“ sei man gesprächsbereit. Einem Neubau auf der Wiese beim Pfarrhaus aber werde weder der Kirchengemeinderat noch die Diözese zustimmen, sagte er.

Das Votum des Ortschaftsrats richtet sich als Empfehlung an den Gemeinderat. Eine Entscheidung über die Vorschläge der Stadt wird das Gremium am Montag fällen. Die Sitzung findet um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses statt.