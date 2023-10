Plädoyer für einen Kulturbeirat

Friedrichshafen ist eine Stadt, in der viel Geld für Kultur ausgegeben wird. Gleichzeitig spielt das Thema Kultur im Gemeinderat aber eine untergeordnete Rolle. Der Ausschuss für Kultur und Soziales fungierte zuletzt fast nur noch als Sozialausschuss. Kulturelle Belange standen kaum auf der Tagesordnung; geschweige denn, dass es über kulturelle Themen Debatten gegeben hätte.

Akteure des Kulturlebens spielen im Gemeinderat kaum eine Rolle

Die Akteure des Häfler Kulturlebens spielen im Gemeinderat und seinen Gremien regelmäßig zweimal im Jahr eine Rolle: Wenn sie in einer Art Leistungsschau präsentieren, was sie das ganze Jahr über auf die Beine gestellt haben. Und wenn ihre Zuschüsse für das nächste Jahr verabschiedet werden.

Was Friedrichshafen deshalb fehlt, ist ein Gremium, in dem Kulturmacher und Vertreter der Gemeinderatsfraktionen regelmäßig zusammenkommen: einen Kulturbeirat.

Schriftliche Vorlagen können Vorkenntnisse nicht ersetzen

Ein solcher Kulturbeirat existiert bislang nur im Kleinformat: als Beirat des Kulturhauses Caserne. Für andere Kulturakteure gibt es eine solche Vertretung nicht. Kulturbüro, Schulmuseum, Zeppelin-Universität und Graf-Zeppelin-Haus kommen mit Gemeinderäten nur zusammen, wenn es konkrete Einzelentscheidungen zu fällen gilt, die sie betreffen. Damit fehlen den Räten aber auch tiefergehende Vorkenntnisse über die jeweilige Kultureinrichtung. Schriftliche Vorlagen, über deren Inhalt im Gemeinderat in wenigen Minuten entschieden wird, kann diese langfristig erworbenen Vorkenntnisse aus der Innenperspektive nicht ersetzen.

Plattform für alle Themen des Kulturlebens

Ein gemeinsamer Kulturbeirat für die zentralen Akteure des Häfler Kulturlebens könnte der Marginalisierung der Kultur in der Aufmerksamkeit des Gemeinderats entgegenwirken. Wo drückt diese Kulturmacher der Schuh? Wo bestehen Entwicklungspotenziale? Wie können die verschiedenen Kulturmacher zusammenarbeiten? Wo arbeiten sie aneinander vorbei oder machen sich -unnötig- Konkurrenz? Das sind Themen, die in einem regelmäßig stattfindenden Kulturbeirat behandelt werden können.

Die Gelegenheit, neue Strukturen in der städtischen Kulturarbeit einzuleiten, wäre günstig. Andreas Hein, Friedrichshafens neuer Bürgermeister für Kultur und Soziales, wird am heutigen Montag vereidigt.

Kulturtipps der Woche

Die Kulturtipps der Woche (23. bis 29. Oktober): Das Cinema 17 im KGM zeigt am Montag, 20 Uhr, das spanische Drama „Alcarràs ‐ Die letzte Ernte“. Das Swedish Camber Orchestra tritt am Dienstag, 19.30 Uhr, im GZH auf. Das Vorstadttheater Basel zeigt am Mittwoch und Donnerstag, 19.30 Uhr, im Bahnhof Fischbach Jens Nielsens Stück „Unter Bäumen“: Fünf Schauspieler wollen Antworten auf die Frage, was sie vom mythenumwobenen Wald lernen können. Im Zeppelin-Museum findet am Donnerstag um 18 Uhr ein Vortrag über den Bergbau der Zukunft sim Weltraum statt. Jazzport präsentiert am Donnerstag, 20 Uhr, im Theater Atrium eine Hommage an Ella Fitzgerald, mit Sängerin Valerie Grashaire und dem Studio 5 International Jazz Quintett (Eintritt frei, Hutsammlung). Ebenfalls im Atrium laden die Sängerin Natascha Flamisch und die Band Back To Blues am Freitag, 20 Uhr, zur Bluesparty. In der Schlosskirche führt die Kantorei an der Schlosskirche am Freitag und Samstag, jeweils 19 Uhr, das Pop-Oratorium „Luther“ auf.