Picknickkonzert ist ein voller Erfolg

Bereits lange vor dem Picknickkonzert des Freidrichshafener Stadtorchesters ist die Wiese vor dem Graf–Zeppelin–Haus am See voll belegt gewesen. Ganze Familien mit erfreulich vielen Kindern ließen es sich bei selbstgemachten Leckereien und Getränken aus der Kühltasche sichtlich gutgehen. Die etwas ältere Generation hatte es sich auf Bierbänken (neu!gute Idee!) rund um die Wiese gemütlich gemacht.

In schönster Abendsonne bei angenehmen Temperaturen mit traumhaftem Blick über den See auf die Schweizer Alpen wuchs die Spannung im nun voll besetzten Areal, welche musikalischen Leckereien das Stadtorchester für dieses Jahr vorbereitet hatte.

Nach der mitreißenden Eröffnung mit „America“ aus der West Side Story war klar, der Broadway, das Musical war Thema des Sommerkonzerts. MD Pietro Sarno ließ es sich aber trotz Open Air nicht nehmen, zunächst mit einem instrumentalen Divertimento des Tausendsassas Leonard Bernstein sein Publikum und sein Orchester etwas herauszufordern. In dem Auftragswerk für die 100–Jahr–Feier des Boston Symphony Orchesters glänzten die Musikerinnen und Musiker in den stilistisch unterschiedlichen, kurzen Sätzen mit rhythmischer Präzision in den schwierigen Taktwechseln und zahlreichen Einzel– und Gruppensoli.

Humorvoll das spritzige Finale „BSO Forever“ mit witzigen Varianten über den „Radetzkymarsch“. Auch in den Ausschnitten aus dem weniger bekannten deutschen Musical „Mozart“ von Levay/Kunze gab es für das Publikum sicher Neues zu entdecken. Besonders ausdrucksstark das Saxofonsolo über dezenter Begleitung und perfekter Rhythmusgruppe im Song „Gold von den Sternen“ oder die rhythmischen Überlagerungen im Titel „Hier in Wien“ für das quirlige Treiben in der Kaiserstadt.

Als Sarno, der heiter und humorvoll durchs Programm führte, das Musical „Les Misérables“ angekündigte, ging ein Raunen durchs Publikum. „Das kenn ich, das habe ich schon gesehen“. Sehr emphatisch, sehnsuchtsvoll in den lyrischen Abschnitten, rhythmisch prägnant, kraftvoll bei vollen Harmonien und zupackend im Protestmarsch der Aufständischen gestaltete Sarno die wunderschöne Musik von Claude–Michel Schönberg. Beim farbenreichen Arrangement von W.J. Duthoit der Hits aus der West Side Story von Bernstein konnte man die Augen schließen und sich an die Aufführung auf der Bregenzer Seebühne erinnern. Fast schon nostalgisch aus der Zeit Anfang der 60er–Jahre ohne elektronische Zusätze die Musik zu „Anatevka“ mit großem Schwelgen bei „Wenn ich einmal reich wär“.

Gleich vom ersten Ton an „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical „Elisabeth“ verzauberte Maria Helgath das Publikum. Mit selten zu hörender Textdeutlichkeit, großer Farbpalette und ausdruckstarken Registerwechseln verdeutlichte sie die um Selbstbewusstsein ringende junge Kaiserin. Mühelos schlüpfte sie in die ausgelassene Stimmung der Elisa Doolittle bei „Ich hätt getanzt heut Nacht“ und setzte auf den Schlussakkord einen faszinierenden Spitzenton. Swing feeling in der Jazzfassung des Wiegenliedes „Summertime“ zusammen mit der hervorragenden Orchesterbegleitung führte zu Gänsehaut in der einsetzenden Dämmerung. Mit „Memory“ aus dem Erfolgsmusical „Cats“ setzte die Sopranistin in beeindruckender Bühnenpräsenz einen überwältigenden Schlusspunkt.