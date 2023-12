Pianist Marek Kozák in der Reihe „Earthquake“ zu Gast

Pianist Marek Kozák spielt am Sonntag, 10. Dezember, eine Matinee in der Kulturbüro-Reihe „Earthquake“ um 11 Uhr im Kiesel im k42. Auf dem Programm stehen unter anderem Auszüge aus J. S. Bachs Wohltemperierten Klavier 2, Beethovens Klaviersonate Nr. 7 sowie Tschaikowskis Wiegenlied in einer Bearbeitung von Rachmaninow.

Für seine makellose Technik und Ausdrucksbreite wird er von der Kritik hoch gelobt: Marek Kozáks Spiel gilt als virtuos und souverän, geprägt von Noblesse und Musikalität. Er verfügt über eine reiche Klangpalette und einen sicheren Sinn für die musikalischen Proportionen eines Werks. Keine Frage: Marek Kozák gehört zu den begabtesten tschechischen Pianisten der jungen Generation.

Vorverkauf