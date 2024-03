Philosophin spricht über das Toleranzdilemma

Im Roncallihaus, Ittenhauserstraße 13 in Friedrichshafen-Ailingen, findet am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr ein Vortrag mit Katharina Ceming statt. Sie nähert sich einem hochaktuellen Thema philosophisch und gesellschaftspolitisch: „Das Toleranzdilemma“.

Eine der wesentlichen Grundlagen für das Zusammenleben in modernen und postmodernen Gesellschaften ist die Toleranz. Sie ermöglicht es, dass in einer pluralen Gesellschaft unterschiedliche Meinungen, Haltungen und Lebenskonzepte nebeneinander bestehen können. Ohne Toleranz ist eine offene Gesellschaft nicht zu denken. Doch wie weit kann und muss diese Toleranz gehen? Muss die Toleranz intolerantes Verhalten und intolerante Überzeugungen dulden oder hat sie diese zu bekämpfen, auch auf die Gefahr hin, selbst intolerant zu werden?

Katharina Ceming ist Philosophin, Theologin, freiberufliche Dozentin und Publizistin. Sie ist Autorin von „Grenzwertig. Was in Debatten über Rassismus, Identitätspolitik und kulturelle Aneignung schiefläuft“, „Ab in die Wüste“, „Sinn erfüllt“, „Lass mal! Mit Meister Eckhart ins Hier und Jetzt“ und „Denken hilft! Philosophische Anstöße für heute. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis. Eine Anmeldung ist bis 11. März erforderlich. Anmeldungen nimmt die Katholische Erwachsenenbildung Bodenseekreis online www.keb-fn.de, per Mail [email protected] oder telefonisch 07541/3786072 entgegen. Die Teilnahme kostet acht Euro.