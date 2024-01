Philharmonischer Chor gibt Konzert in Schlosskirche

Mit Jahresbeginn haben für den Philharmonischen Chor Friedrichshafen die Proben für das nächste große Konzert begonnen. Am Sonntag, 12. Mai, kommen in der Friedrichshafener Schlosskirche die „Feuerwerksmusik“ und die „Coronation Anthems“ (Krönungshymnen) von Georg Friedrich Händel sowie das „Te Deum in D a due cori“ von Jan Dismas Zelenka zur Aufführung, teilt der Philharmonische Chor mit.

„Für die festlichen, barocken Werke gibt es keinen schöneren Ort in Friedrichshafen als die Schlosskirche“, sagt Vorsitzende Andrea Wesener. Es sei alles andere als selbstverständlich, dass der Chor die Schlosskirche als Bühne für sein Jubiläumskonzert bekomme. „Wir sind Pfarrer Reimar Krauß und dem Kirchengemeinderat sehr dankbar, dass wir unser Konzert hier aufführen können“, betont die Vorsitzende. Ihr Dank gelte außerdem der Fränkel-Stiftung, ohne deren finanzielle Unterstützung diese Konzert nicht möglich sei.

Ein Fest soll das Konzert auch für Musikdirektor Joachim Trost werden. „Er ist mit uns mit Engagement, Leidenschaft und Können durch Höhen und Tiefen gegangen und hat uns durch die Pandemie geführt“, sagt Andrea Wesener. Dies wolle man mit diesem besonderen Konzert würdigen und wertschätzen.

Zu diesem Anlass passen Pauken und Trompeten, wie sie in der Feuerwerksmusik zu hören sind. Das Barockorchester „L’arpa festante“, eines der traditionsreichsten deutschen Ensembles für Alte Musik, musiziert in der Schlosskirche auf historischen Instrumenten. Mit Verena Seyboldt (Sopran 1), Ina Weißbach (Sopran 2), Birgit Halder (Alt) Tobias Völklein (Tenor) und Thomas Gropper (Bass) konnte der Philharmonische Chor bereits Solisten aus Friedrichshafen und der Region verpflichten. Außerdem werden beim Konzert Mitglieder des Kammerchors Tettnang mitsingen.

„Willkommen sind bei uns im Philharmonischen Chor jederzeit neue Sängerinnen und insbesondere auch Sänger mit Chorerfahrung“, sagt Andrea Wesener. Da die Proben für das Konzert im Mai gerade erst begonnen hätten, sei jetzt für einen Einstieg genau der richtige Zeitpunkt. Der Philharmonische Chor Friedrichshafen probt jeden Dienstag von 20 Uhr bis 21.45 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus.