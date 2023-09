Das Königin Paulinenstift in Friedrichshafen hat in diesem Sommer ein ungewöhnliches Projekt gestartet: Die Pflegeeinrichtung der Evangelischen Heimstiftung bietet einen Schwimmkurs für ihre Auszubildenden an.

Madagaskar, Mongolei, Serbien, Kamerun, Nepal: Die jungen Frauen zwischen 20 und 30 Jahren stammen aus 17 Ländern und vier Kontinenten. Insgesamt sind im Königin Paulinenstift derzeit 26 Auszubildende in der Altenpflege beschäftigt. Hausleiter Moritz Bachmann weiß, wie wertvoll Arbeitskräfte in der Pflege sind.

„Wir müssen mit der Integration frühzeitig starten“, sagt er. Dazu gehört auch, den Azubis bei der Wohnungssuche zu helfen. Ein weiteres Beispiel ist ein Schwimmkurs, den die Belegschaft für ihre neuen Mitarbeiterinnen organisiert hat. „Wir leben am See, wo die Leute gerne Schwimmen gehen“, sagt Ausbildungskoordinatorin Justyna Otto. In diesen Genuss sollen auch ihre Azubis kommen. Das Problem: Nur die Hälfte ihrer Auszubildenden kann schwimmen. Deshalb kam der Ausbildungskoordinatorin die Idee mit einem Schwimmkurs. Für sie „eine Herzensangelegenheit“, wie sie sagt.

Mitarbeiterinnen des Paulinenstifts geben den Unterricht selbst

Hausleiter Moritz Bachmann griff den Vorschlag gerne auf. Weil ein richtiger Schwimmkurs zu teuer gewesen wäre, suchte er per Rundmail an die Angehörigen und Mitarbeiter nach ehrenamtlichen Schwimmlehrern. Der Aufruf kam in der Belegschaft kam gut an und es stellte sich heraus, dass vier Mitarbeiterinnen des Königin Paulinenstifts, beziehungsweise der Evangelischen Heimstiftung, sogar einen Ausbilderschein haben und die ungewöhnliche Aktion gerne unterstützen. Petra Selg, Doreen Mühlmann und Sandra Wagner sowie Ursula Eberhart treffen sich abwechselnd mit den zwölf jungen Frauen einmal in der Woche im See- und Freibad Fischbach.

Ziel ist das Seepferdchen

Stand am Anfang die Wassergewöhnung im Vordergrund, stehen mittlerweile die Arm- und Beinzüge beim Brustschwimmen auf der Tagesordnung. Wer die Gruppe beobachtet, sieht es gleich: Die Schülerinnen sind ebenso wie die Lehrerinnen motiviert und mit viel Spaß bei der Sache. „Unser Ziel ist das Seepferdchen“, sagt Ursula Eberhart ‐ wohl wissend, dass es bis dahin noch ein weiter Weg ist.

Bei dem Schwimmkurs soll es nicht bleiben. Für nächstes Jahr ist bereits ein Fahrradkurs für die Auszubildenden in Planung. „So funktioniert gutes Ankommen“, sagt Moritz Bachmann und freut sich über die positive Resonanz. „Uns ist wichtig, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Haus wohlfühlen und dann auch nach der Ausbildung bei uns bleiben.“