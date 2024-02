Pferd Bodensee läuft noch bis Sonntag

Aufgesattelt, fertig, los: Die internationale Fachmesse für Pferde-Sport, -Zucht und -Haltung findet von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Februar, erneut in der Messe Friedrichshafen statt. „Mit 444 Ausstellern und 41 Pferderassen brechen wir in diesem Jahr gleich zwei Rekorde“, sagt Projektleiterin Jana-Marie Roth.

In sieben Hallen und dem Foyer West versammeln sich Top-Marken, namhafte Gestüte und innovative Start-Ups, heißt es in einer Mitteilung der Messe Friedrichshafen. Das Programm in vier Reitringen und drei Vortragsforen sowie über 270 Pferde auf dem Messegelände Friedrichshafen würden die ganze Vielfalt der Reitsport-Branche widerspiegeln. Neue Angebote wie das Trailer Training und das Familienprogramm am Sonntag ergänzen das Portfolio der größten Pferde-Messe Süddeutschlands.

„Als ‚Equizentrum‘ mit zwei renommierten Pferde-Veranstaltungen versammeln wir geballte Reitsport-Kompetenz und spüren die neuen Synergien zwischen der Pferd Bodensee und der Americana. Wir bieten den Besucherinnen und Besuchern nicht nur ein breites Ausstellungsangebot und Rahmenprogramm, sondern auch vielfältige Neuerungen“, berichtet die Projektleiterin.

Erstmals könnten Manöver beim Trailer Training in Halle A2 unter fachkundiger Anleitung geübt werden. Neu sei auch die Start-Up Area, die in der Halle A5 zur Bühne für 19 innovative Jungunternehmen wird. Workstations im Gesundheitsforum „Pferd und Mensch“ sowie eine Gala für die Kleinsten am Messe-Sonntag erweitern das Rahmenprogramm der internationalen Fachmesse. Mehr als 385 Vorträge und Vorführungen in insgesamt vier Reitringen und drei Vortragsforen sollen zum Lernen und zu fachlichem Austausch einladen.

Beim Forum „Pferdebetrieb“ in Halle A5 liege der Fokus auf Neuheiten und Zukunftsvisionen im Stallbau. Renommierte Gestüte wie das Haupt- und Landgestüt Marbach, der Haflinger Pferdezuchtverband Tirol, das Nationalgestüt Kladruby und der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg präsentieren im „Reiterjournal Reitring“ der Halle A7 ihre Rassen und Reitweisen.

Im Haupt- und Landgestüt Marbach zeichnen sich neue Entwicklungen und Trends ab. Auf der Pferd Bodensee steht vor allem der Nachwuchs im Mittelpunkt. „Jugendliche können sich aus erster Hand bei unseren Auszubildenden über die Berufsausbildung zum Pferdewirt informieren“, sagt die Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck. Neben dem baden-württembergischen Haupt- und Landgestüt Marbach sind auch das tschechische Nationalgestüt Kladruby nad Labem und das bayerische Haupt- und Landgestüt Schwaiganger zeigen ihre charakteristischen Pferderassen.

Unter dem diesjährigen Motto „Herz- und Hufschlag“ versammelt die große Gala am Freitag- und Samstag-Abend namhafte Gestüte und internationale Showacts. Einige Künstlerinnen und Künstler wie Tatjana Früh und Sandra Faas werden ebenfalls im neuen Familienprogramm am Sonntag-Vormittag zu sehen sein, das vor allem jüngere Pferde-Fans begeistert. Tickets für den Gala-Abend inklusive Messe-Eintritt gibt es unter https://www.ticketmaster.de/artist/pferd-bodensee-tickets/1261534 und an allen an das TM-System angeschlossenen Vorverkaufsstellen, Kooperations- und Vertriebspartnern.

Das Messegelände in Friedrichshafen ist Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Eintrittskarten für den Messebesuch können online im Ticketshop https://tickets.messe-friedrichshafen.de/webshop/188/tickets gekauft werden. Die Tageskarte kostet 21 Euro, online 17 Euro. Die Familienkarte gibt es für 38 Euro oder online für 32 Euro.