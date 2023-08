Pfarrer Markus Hirlinger auf Stippvisite in Friedrichshafen

Zur freudigen Überraschung der Pfarrer–Stammtischrunde ist am Dienstagmittag Pfarrer Markus Hirlinger als besonderer Gast zu ihnen nach Schnetzenhausen gekommen. Dreizehn Jahre lang war er Pfarrer der Häfler Columban–Gemeinde, seit 2017 ist er Pfarrer der deutschen Gemeinde in Paris. Gern war er bereit, von seiner Pariser St.-Albertus–Magnus–Gemeinde zu berichten.

„Ich empfinde es als Glückstreffer, in so einer Gemeinde sein zu dürfen, in einer Dorfpfarrei mitten in der Weltstadt, einer Enklave, in der jeder jeden kennt.“ Schon als Student war er ein Jahr in Paris gewesen, ehe es ihn nach Guatemala zog: „Ich war immer offen für besondere Stellen.“ So habe er auch die Jahre als Jugendpfarrer im Landkreis Biberach wie die Jahre in Friedrichshafen als eine Zeit empfunden, in der er recht frei arbeiten konnte. Jetzt also Paris, eine Stadt, in der er hofft, zehn Jahre bleiben zu dürfen.

Da in Frankreich die Kirche vom Staat getrennt ist und auch keine Kirchensteuer kennt — freiwillige Spenden kommen in einen Solidaritätstopf, aus dem jeder Pfarrer 1080 Euro Gehalt im Monat bekommt -, könne man auch nicht zählen, wie viele Katholiken zu seiner Pfarrei gehören. Aber seine Erfahrung sei, dass viele junge Katholiken noch eine Anbindung an die Kirche hätten, dass man die Abwanderung nicht so spüre. 27 Erstkommunikanten seien es dieses Jahr gewesen, so dass man etwa auf dreitausend Katholiken hochrechnen könne. Die Kirche, die zur Pfarrei gehört, sei eigentlich eine Kapelle mit achtzig Sitzplätzen, was im Normalfall ausreiche. Jeden Sonntag gibt es einen Gottesdienst auf Deutsch, am Donnerstag und Samstag einen auf Französisch, denn es kämen auch viele Franzosen aus dem Viertel, während die Deutschen eher weiter weg wohnen würden. Es sei eine offene Gemeinde, offen auch für Neue, denn eine Fluktuation sei spürbar — manche zieht es zurück nach Deutschland, andere ziehen her.

Hirlinger freut sich über die Unterstützung, die er in der Gemeinde findet: „Die, die da sind, haben Lust, etwas zu machen.“ Es seien auch genügend Kirchengemeinderäte zur Wahl gestanden. Im monatlichen Treffen vereinbare man Veranstaltungen und gemeinsame Unternehmungen, nehme Anregungen auf.

Gerne kommt Markus Hirlinger auf Besuch nach Deutschland, der Blutfreitag in Weingarten sei ein fester Termin im Kalender. Derzeit stehen Wandertage und Besuche bei der Familie und bei Freunden aus früheren Wirkungsorten auf dem Programm, dann geht es wieder in seine Wahlheimat Paris.