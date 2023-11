Mit dem vom Bodenseekreis geplanten Bau einer Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 127 Geflüchtete an der Schwabstraße hat sich kürzlich der Petitionsausschuss des Landtags in Stuttgart befasst. Ein Anwohner hatte sich erhofft, per Petition eine Verlegung der geplanten Unterkunft an einen besser geeigneten Standort erreichen zu können. Erfolgreich war er damit nicht.

In seiner Petition hatte der Anwohner zu verstehen gegeben, dass er keine Bedenken gegen eine Unterbringung von Geflüchteten in kleinen Gruppen oder Familien in seiner Nachbarschaft habe ‐ wohl aber gegen eine Gemeinschaftsunterkunft für 127 Menschen im dicht bebauten Wohngebiet.

Keine Alternativen geprüft?

Der Petent bezweifelt, dass das Landratsamt ernsthaft alternative Standorte für das Vorhaben in Betracht gezogen habe ‐ und er kritisiert, dass die Kreisverwaltung öffentlich nicht erläutert habe, warum kein anderer Standort gewählt worden war.

Ferner beanstandet er, dass er mit seinen Bedenken in der Kreistagssitzung am 14. März dieses Jahres vom damaligen Landrat Lothar Wölfle und Teilen der Kreisräte nicht ernst genommen worden sei und dass die Bürger zu Vorschlägen für eine modifizierte Planung keine Rückmeldung erhalten hätten.

Gestaltungsbeirat greift Anwohneranregungen auf

Der Petitionsausschuss stellt hierzu in seiner rechtlichen Würdigung fest, dass Bürger sich in öffentlichen Sitzungen zwar zu Wort melden dürfen, daraus aber keinen Anspruch auf förmliche Behandlung ihrer Anliegen ableiten können.

Was den Umgang mit Anregungen von Anwohnern anbelangt, gilt es aus Sicht des Ausschusses abzuwarten, inwiefern das Landratsamt Empfehlungen des Gestaltungsbeirats der Stadt Friedrichshafen in der Planung umsetzt. Der Gestaltungsbeirat hatte auch unter Berücksichtigung von Anregungen der Nachbarn einige Änderungen vorgeschlagen.

Bis 2026 fallen zwei Unterkünfte wegen Abriss weg

Zur Wahl des Standorts stellt das Landratsamt fest, dass das Land Baden-Württemberg als Eigentümer das fragliche Grundstück für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten zur Pacht angeboten habe.

Für einen Standort in Friedrichshafen spricht aus Sicht des Landratsamts, dass durch den bis 2026 geplanten Abriss von zwei Unterkünften insgesamt 66 Plätze in der Stadt entfallen werden.

Das betrifft zum einen das ehemalige Hotel Schlossgarten an der Friedrichstraße (46 Plätze), zum anderen ein Gebäude an der Ehlersstraße (20 Plätze).

Überarbeitete Planung

Ohne Ersatz wäre Friedrichshafen bei der vorläufigen Unterbringung von Geflüchteten innerhalb des Bodenseekreises im Verhältnis zu anderen Kommunen unterrepräsentiert ‐ gemessen an der Größe der Stadt.

Generell weist die Behörde auch darauf hin, dass ein Neubau erforderlich sei, um die Belegung von Sport- und Mehrzweckhallen zu vermeiden. Die Mehrheit der Mitglieder des Petitionsausschusses hielt diese Argumentation für nachvollziehbar.

Auf die Frage, ob alternative Standorte innerhalb Friedrichshafens geprüft worden sind, wird in der Darstellung des Sachverhalts und in der rechtlichen Würdigung durch den Petitionsausschuss nicht eingegangen.

Wie aus dem Landratsamt zu vernehmen ist, wird die Kreisverwaltung dem Kreistag und seinen Ausschüssen in der kommenden Sitzungsrunde eine überarbeitete Planung für die Unterkunft vorstellen und zum Beschluss vorlegen. Impulse aus der Abstimmung mit der Baurechtsbehörde der Stadt und dem Gestaltungsbeirat seien darin aufgenommen worden.