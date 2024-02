Perfekte Harmonie von Pferd und Mensch

Getreu dem diesjährigen Motto „Herz- und Hufschlag“ verzaubert das Gala-Programm von „Im Takt der Pferde“ mit unvergesslichen Pferde-Momenten. Am Freitag, 16., und Samstag, 17. Februar, öffnet die große Showarena ihre Tore um jeweils 19 Uhr für Stars verschiedener Disziplinen. Hochkarätiger Fahrsport, akrobatische Höchstleistungen und feine Dressuren wechseln sich mit humorvollen Momenten in der Zeppelin CAT Halle A1 ab. Gala-Karten mit fester Sitzplatzwahl gibt es ab sofort im Online-Vorverkauf.

Eine der spektakulärsten Reitweisen überhaupt, demonstrieren die Reitprofis aus Frankreich unter der Führung von Benoît Soumille bei ihrer Premiere in Friedrichshafen. Mit ihrer „Ungarischen Post“ und insgesamt 23 Camargue-, Western- sowie spanischen Rassepferden bringen sie die Halle zum Beben. Ästhetik und Akrobatik kombinieren Jerôme Sefer und Kevin Ferreira. In absoluter Einheit mit ihren Pferden präsentieren sie eine völlig neue und elegante Weise des Trickreitens.

Working Equitation mit Highlander-Feeling erwartet Besucherinnen und Besucher beim Auftritt von Sonja Wagenblast-Türmer und Thomas Türmer. Für Gänsehaut sorgen nicht nur die mitreißenden Showeinlagen der beiden, sondern auch die musikalische Umrahmung. Eine magische Performance bietet auch die Show „Atlantis“ von Tatjana Früh und Sandra Faas. Auf ihren Friesen werden sie buchstäblich von den Wellen verschlungen. Namhafte Gestüte, rasanter Fahrsport, humorvolle Shownummern mit verschiedenen Tierstars sowie traditionsreiche Darbietungen runden das Gala-Programm ab und lassen alle Herzen höherschlagen.

Eine Gala für die Kleinsten: Neu ist das Familienprogramm am Sonntagvormittag, das Auszüge der Abend-Gala mit Showeinlagen speziell für Kids kombiniert. So führen unter anderem die Schützenfest Ponygruppe Biberach und Tatjana Früh in die faszinierende Welt der Pferde ein. Auch bei den actiongeladenen Sprüngen der „Ungarischen Post“ des Aktivstalls aus Bad Schussenried kommt garantiert keine Langeweile auf.

Messe „Pferd Bodensee“