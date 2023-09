Die Handelskette Pepco eröffnet eine Filiale in Friedrichshafen. In der Wilhelmstraße, wo sich bis vor einigen Monaten noch das Schuhgeschäft Reno befand, weist die Beklebung der Schaufenster auf eine „Eröffnung demnächst“ hin. Ein konkretes Datum für den Start des Geschäfts nennt Pepco auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht.

Vielen dürfte der Name Pepco bislang noch kein Begriff sein. Doch das könnte sich bald ändern. Denn der Discounter, der ähnlich wie die Konkurrenten Kik, Tedi und Action auf preisgünstige Ware abseits des Lebensmittelbereichs spezialisiert ist, expandiert derzeit massiv.

In 18 europäischen Ländern hat Pepco bereits mehr als 3000 Filialen. Der erste deutsche Ableger öffnete 2022 in Berlin. Seither kamen knapp 30 weitere Standorte im Bundesgebiet hinzu — und es sollen noch viel mehr werden. Laut einer Pressemitteilung will Pepco in den nächsten Jahren in Deutschland mit bis zu 2000 Geschäften vertreten sein.

Eröffnung „in den kommenden Wochen“

Überall im Bundesgebiet häufen sich daher die Meldungen, dass neue Filialen des Discounters eröffnen. Teils nutzt Pepco, wie auch in Friedrichshafen, Ladenflächen des insolventen Schuhhändlers Reno.

Wann das neue Geschäft in der Wilhelmstraße öffnet, ist unklar. „Unsere Filiale in Friedrichshafen wird in den kommenden Wochen eröffnen, ein konkretes Datum können wir noch nicht kommunizieren“, sagt Pepco–Sprecher Jan Zylka.

Unternehmen sucht noch Mitarbeiter

Per Stellenanzeigen im Internet hält das Unternehmen derzeit noch nach Mitarbeitern für den Häfler Standort Ausschau — Filialleiter, Teamleiter und Verkaufsmitarbeiter werden gesucht. Friedrichshafen passt ins Profil des expandierenden Unternehmens — auf seiner Website sucht Pepco nach Verkaufsflächen in Städten mit mindestens 20.000 Einwohnern.

Im Sortiment hat der Händler vor allem Kleidung für Erwachsene und Kinder zu Discounter–Preisen. Auch andere Textilien wie Handtücher oder Kissenbezüge bieten die Geschäfte an. Außerdem werden diverse Haushaltswaren und Deko–Artikel verkauft. „Jede Woche sind bei uns über 200 neue Artikel in den Filialen erhältlich“, berichtet Jan Zylka.