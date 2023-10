Pendler sollten Messegelände meiden

Nach einjähriger Turnuspause trifft sich die globale Spritzgussbranche wieder zu ihrem Messe-Highlight Fakuma in Friedrichshafen. Zur 28. Auflage vom 17. bis 21. Oktober stehen laut Pressemitteilung der Messe Friedirchshafen GmbH die Themen Digitalisierung, Prozessautomatisierung, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft im Fokus der nahezu 1500 Aussteller für industrielle Kunststoffverarbeitung.

Die Messestadt am Bodensee erfährt damit auch einen großen Andrang von internationalem Fachpublikum. Um das erhebliche Verkehrsaufkommen aus allen Richtungen an den Messetagen gut steuern zu können, gibt die Messeleitung in Absprache mit den Behörden und der Polizei im Vorfeld wichtige Hinweise, wie die Messe GmBH weiter mitteilt. Pendler, die normalerweise täglich über die Messestraße nach Friedrichshafen fahren und abends wieder zurück, sollten die Route während der Fakuma meiden und das Messegelände auf anderen Strecken großzügig umfahren. Für das Messepublikum werden ausreichend Ausweichparkplätze (Park & Ride) in der weiteren Umgebung zur Verfügung stehen, die je nach Verkehrsaufkommen geöffnet werden. Die Messeleitung bittet deshalb alle Messebesucher und Pendler, die aktuelle Ausschilderung zu beachten und vor jeder An- und Abreise die aktuelle Grundsätzlich empfiehlt es sich, außerhalb der Hauptverkehrszeiten (7.30 ‐ 10 Uhr) anzureisen. Wer früher losfährt, erspart sich viel Zeit. Auch zwischen 17 und 19 Uhr muss mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Umfeld der Messe gerechnet werden. Bei Rückstau auf der B31 aus Richtung Lindau, Stockach, Kressbronn oder Meersburg, sollten die Messebesucher der Nebenstrecken-Beschilderung „Messe“ folgen.

Messeanreise