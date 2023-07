Paukenschlag in Friedrichshafen: Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte werden die Häfler Profivolleyballer nicht in der Champions League antreten. Sportlich hatte sich der VfB Friedrichshafen zwar als deutscher Vizemeister qualifiziert, doch am Mittwoch — dem Tag der Auslosung — vermeldete der Verein vom Bodensee nun für die Saison 2023/2024 seinen Rückzug aus der Königsklasse — wegen der Kosten und einer fehlenden Halle in Friedrichshafen.

Ausnahmegenehmigung hat der Verband abgelehnt

Den Verzicht haben Clubführung und Beirat der Volleyball GmbH aus finanziellen Gründen beschlossen. „Aufgrund der Zusatzkosten zur Anmietung von Fremdhallen können die Aufwendungen für die europäische Königsklasse nicht mehr geschultert werden. Dem Ersuchen des VfB, die Spiele mit einer Ausnahmegenehmigung in der Bodensee–Airport–Arena auszutragen, hat der europäische Verband nicht entsprochen“, begründet der VfB — Viertelfinalist der vergangenen Champions–League–Saison — diesen Schritt in seiner Pressemitteilung.

„Sportlich ist die Absage für uns als VfB Friedrichshafen sowie für unsere Trainer und Spieler, aber auch für ganz Volleyball–Deutschland extrem bitter“, sagt VfB–Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt zum Rückzug seiner Mannschaft aus der CEV Champions League.

„Die wirtschaftlich belastende Situation mit der Anmietung einer Fremdhalle wie der Ratiopharm–Arena Ulm/Neu–Ulm lässt aber keine andere Entscheidung zu. Als ehemaliger Champions–League–Sieger und durchgehender Teilnehmer des Wettbewerbs konnten wir uns zwar wieder für eine weitere internationale Saison qualifizieren, wobei uns die Hallensituation jetzt zu einem Rückzug zwingt.“

Vorgeschriebene Hallenkapazität von 2500 Zuschauern

Nach der Schließung der ZF–Arena Ende 2020 war der VfB Friedrichshafen heimatlos. Um den Spielbetrieb in der Volleyball–Bundesliga, dem DVV–Pokal und der Champions League aufrechtzuerhalten, mussten die Häfler in den vergangenen beiden Jahren Fremdhallen anmieten. Diese Kosten wurden weitestgehend von der Stadt Friedrichshafen bezuschusst. Es folgte der Umbau des Hangar R zur Bodensee–Airport–Arena sowie ein weiteres — vom VfB finanziertes — kurzes Gastspiel in einer Messehalle.

Diese Zusatzkosten in sechsstelliger Höhe können wir im Moment nicht tragen. Thilo Späth–Westerholt

Auch wenn die neue Heimspielstätte am Flughafen für die Bundesliga und den DVV–Pokal ausreicht, hätte Friedrichshafen für die Champions League weiterhin eine größere Halle anmieten müssen — in den vergangenen beiden Spielzeiten trugen die Häfler mehrere internationale Begegnungen in der Ratiopharm–Arena in Neu–Ulm aus.

Der europäische Verband CEV verlangt unter anderem eine Hallenkapazität von 2500 Zuschauern, die die Häfler Halle mit 1000 Zuschauern deutlich unterschreitet. Einem Gesuch des Vereins, übergangsweise eine Ausnahmegenehmigung für Champions–League–Spiele in der Bodensee–Airport–Arena zu erhalten, hat die CEV nicht entsprochen.

Herber Dämpfer für die sportlichen Ambitionen

Der Auszug aus der ZF–Arena wirkt sich damit nun extrem auf die sportlichen Ambitionen des VfB aus. Eigentlich gehört die Champions League zum Selbstverständnis des Clubs. Entsprechend groß war in der Vorsaison die Freude über den Finaleinzug in die Bundesliga–Play–offs, da dieser auch gleichbedeutend mit der erneuten Teilnahme an der Königsklasse war und laut Späth–Westerholt auch auf dem Spielermarkt die Attraktivität steigert.

Allerdings muss der VfB den Geldbeutel aktuell enger schnüren und deshalb sahen die Geschäftsführung und der Beirat der GmbH letztlich keine andere Wahl, als sich für die Saison 2023/24 aus dem internationalen Geschäft zurückzuziehen. „Diese Zusatzkosten in sechsstelliger Höhe können wir im Moment nicht tragen“, so Späth–Westerholt über den schwierigen Entschluss. „Zu den Mehrbelastungen der vergangenen Jahre kommen reduzierte Sponsoringeinnahmen. Das führt in Summe dazu, dass wir Abstriche machen müssen, auch beim sportlichen Kader. Wir setzen für die kommende Saison auf ein junges und ambitioniertes Team, das nun seinen ganzen Fokus auf die Meisterschaft und den Pokalwettbewerb legen wird. Es ist kein Abschied für immer, sondern, nach drei herausfordernden Jahren, eine Phase der Konsolidierung. Unsere Aufgabe wird nun unter anderem sein, die GmbH auf eine breitere Fördererbasis zu stellen.“

Für die Zukunft arbeitet der VfB Friedrichshafen laut Mitteilung weiterhin intensiv an einer Lösung, die wieder Champions–League–Spiele in Friedrichshafen möglich machen soll. Etwaige Sanktionen im Zuge des Rückzugs aus der Königsklasse vonseiten der CEV sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.