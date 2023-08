Die Zeitspanne von der ersten Planung bis zum Spatenstich dürfte sich bei der Entwicklung von Neubaugebieten künftig deutlich verlängern. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat die seit 2017 mögliche, vereinfachte Bauleitplanung weitgehend für nicht rechtens erklärt.

Dabei handelt es sich um den umstrittenen Paragrafen 13b des Baugesetzbuchs, der eine Umweltprüfung nicht mehr nötig macht, wenn ein Baugebiet an Bestandssiedlungen anküpft. Jetzt sagen die Richter: Der Gesetzespassus passe nicht zu EU–Standards beim Umweltschutz.

Die Folge: Das seit 2017 mögliche Vorgehen, Bauflächen (kleiner als 10.000 Quadratmeter) im schnelleren Verfahren ohne Umweltprüfung voranzubringen, ist gestoppt. Was heißt das für Städte und Gemeinden im Verbreitungsgebiet — die SZ hat nachgefragt.

Allseits klang durch, dass die Urteilsbegründung abzuwarten sei, um die Auswirkungen für Gebiete außerhalb des Siedlungsbereichs im Detail zu kennen. Ergangen war das BVG-Urteil, nachdem der BUND gegen ein 13b-Vorhaben auf einer Streuobstwiese in Gaiberg (Rhein-Neckar-Kreis) eine Normenkontrollklage angestrengt hatte.

Acht Kreiskommunen im Vergleich

Eriskirch: Die Gemeinde hatte fünf 13b–Verfahren mit Aufstellungsbeschlüssen gestartet, von diesen aber vier aufgrund von Grundstücksfragen fallen gelassen, so Frank Jehle als Leiter Ortsbauamt. Aufstellungsbeschluss Nummer 5 soll nicht weiterverfolgt werden, Jehle zufolge sollen alle 13b–Fälle im Herbst aufgehoben werden — was schon vor dem BVG–Urteil feststand.

Seine Sicht dazu: „Das 13b–Verfahren vermittelte den Eindruck einer vorhandenen Rechtssicherheit. Wie diese zumindest unklare Rechtssituation für laufende und abgeschlossene Verfahren ,geheilt’ werden kann“, sei abzuwarten. Denn: Die Schaffung von Wohnraum bleibe „weiter einer der größten Herausforderungen für unsere Kommune“.

Friedrichshafen: Die Stadt hatte beschlossen, den 13b nicht anzuwenden, teilt Andrea Kreuzer (Kommunikation und Medien) mit. Mit ein Grund war, dass „im Rahmen der Abwägung auch ohne Umweltbericht auf die Umweltbelange eingegangen werden muss und somit der Verzicht auf die Erstellung des Umweltberichtes keine wesentliche Beschleunigung erwirkt. Zum anderen sind wir der fachlichen Auffassung, dass bei der Entwicklung von Außenbereichsflächen durchaus Eingriffe in Natur und Landschaft entstehen, die im Stadtgebiet entsprechend ausgeglichen werden sollten“.

Mit der Folge: Bei Flächen im Außenbereich sei das Regelverfahren (mit Umweltbericht und Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft) angewendet worden. Einen Ratsbeschluss gab es dazu nicht, „wir hatten aber auch in den letzten Jahren kein Gebiet, das relativ klein und am Ortsrand lag“, so Kreuzer zu den Voraussetzungen. Wenn es diese gab, wie etwa im Gebiet Pfatthaagäcker II (abgeschlossen) oder Reinachweg (läuft noch), habe es immer ein dreistufiges Verfahren mit Aufstellungs–, Entwurfs– und Satzungsbeschluss samt Umweltbericht gegeben.

Kressbronn: Betroffen ist die Gemeinde beim Bebauungsplan fürs Baugebiet Moos I, erklärt Bürgermeister Daniel Enzensperger. Ebenfalls angewandt wurde der 13b für „Spitzgarten — Änderung und Erweiterung“. Hier ist das Verfahren (vier Einfamilienwohnhäuser, eine Flüchtlingsunterkunft, zwei Bauplätze für je ein kleineres Mehrfamilienwohnhaus) abgeschlossen. „Der BPlan wurde 2018 erlassen. Die Frist zur Normenkontrolle ist abgelaufen“, daher sei das Planwerk nicht mehr angreifbar, so Enzensperger.

Das ist dann reine Bürokratie, die das Verfahren verlängert. Daniel Enzensperger.

Rechtlich will er das Urteil nicht bewerten, nennt es aber politisch „einen Paukenschlag und einen Schlag ins Gesicht für viele Kommunen, die sich auf die Rechtssicherheit der Vorschrift verlassen haben“. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum werde durch das Urteil noch weiter eingebremst, die sozialen Folgen seien schlecht. Nicht jede Außenbereichsfläche sei umweltfachlich so schutzwürdig, dass zwingend eine Umweltprüfung erforderlich gewesen wäre. Zumal: „Wenn man auf einer zuvor landwirtschaftlich genutzten Fläche plant, stellen sich in der Regel bei der Umweltprüfung nur wenige oder keine Probleme. Das ist dann reine Bürokratie, die das Verfahren verlängert und verteuert. Der Gesetzgeber hat das angesichts des drängenden Wohnraummangels erkannt. Dass das BVerwG dem nun so in die Parade fährt, ist schade.“

Langenargen: Vier Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne hat die Seegemeinde unter der Prämisse des 13b getroffen -– noch keiner hat Planreife. Für alle vier muss sich die Gemeinde nun Gedanken machen — von einem „Paukenschlag“ spricht daher Bürgermeister Ole Münder. Die „sehr markante Auswirkung“ hat jüngst dazu geführt, dass es im Gemeinderat eine Änderung der Tagesordnung gab. Die Beauftragung eines Büros mit der Planung für den Mooser Weg wurde abgesetzt, jetzt sollen die Würfel in der September–Sitzung fallen.

Wobei die Flächen am Mooser Weg einen Sonderfall bilden — sie befinden sich im kommunalen Eigentum. In den drei anderen Fällen (Gräbenen VI, Sägestraße/Wanderweg, Flurweg) handelt es sich um private Grundstücke. Klar ist: „Wir können alle vier Verfahren nicht so weiterverfolgen wie gedacht“, schildert Münder als momentane Lage.

Für den Mooser Weg zeichnet sich ab, dass eine Rückkehr ins Regelverfahren angestrebt werden muss — nach aktuellem Stand „kenne ich keine Alternative dazu“, bestätigt der Bürgermeister. Mehr dazu gibt es in der Sitzung im Herbst.

Meckenbeuren: Zwei laufende Bebauungsplanverfahren sind laut Lisa Heinemann in Meckenbeuren betroffen — „Mittelesch“ in Kehlen und „Reute, südlich Moostraße“ am Ortsausgang in Richtung Tettnang. Bei beiden ist der Aufstellungsbeschluss erfolgt. Aktuell befinde man sich „aber noch in der Vorentwurfsplanung, und es hat weder eine öffentliche Auslegung noch eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden stattgefunden“, so die Pressesprecherin. Insofern seien „nur“ die Aufstellungsbeschlüsse zu wiederholen und das Regelverfahren anzuwenden. Die geleisteten Vorarbeiten können demnach für die reguläre Bauleitplanung weiterverwendet werden — ergänzt um Umweltprüfung, Umweltbericht und Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung samt Maßnahmen.

Grundsätzlich geht die Verwaltung davon aus, „dass die Schaffung von Bauland damit langwieriger, schwieriger und letztlich auch teurer wird“.

Neukirch: Nicht betroffen von dem Urteil ist die Gemeinde Neukirch, teilt Hauptamtsleiter Rüdiger Frank mit. Aus seiner Sicht verringert der Urteilsspruch „die künftigen Handlungsspielräume bei der Entwicklung von Bauland und ist ein Rückschritt im Hinblick auf die Verfahrensdauer und den Umfang“.

Oberteuringen: „Der Gemeindetag hat die Kommunen bei einem kurzfristig zusammengerufenen Online–Meeting über die rechtlichen Auswirkungen des Urteils informiert“, gibt Ralf Meßmer Einblick. Allerdings wartet auch der Teuringer Bürgermeister auf die Urteilsbegründung. „Ob bzw. welche Auswirkungen dies auf unsere Baugebiete hat, kann deshalb heute nicht beurteilt werden“, muss er vertrösten.

Fakt ist: „Wir haben zwei abgeschlossene Verfahren (23 Einfamilien– und Doppelhäuser) sowie ein laufendes Verfahren (noch ganz am Anfang) nach Paragraf 13b“, so Meßmer, der als Hoffnung hegt, „dass die Verursacher, die Politiker und betroffenen Ministerien in Berlin, hier eine pragmatische Lösung finden und den Kommunen einen einfachen Ausweg ermöglichen“.

Tettnang: In Tettnang „gibt es derzeit zehn Aufstellungsbeschlüsse nach 13b“, also laufende Verfahren, die noch nicht weiter konkretisiert wurden, bestätigt Bürgermeisterin Regine Rist. Zudem wurden drei Verfahren zum Satzungsbeschluss geführt, wie den öffentlichen Bekanntmachungen vom 1. März 2023, 7. Dezember 2022 und 22. Dezember 2021 zu entnehmen sei. Konkret sind dies Hermannstraße Nord, Jahnstraße Nord und Ackermannsiedlung.

Noch stünden aber „viele ungeklärte Rechtsfragen im Raum, die mit Nachdruck aufgearbeitet werden müssen. Aufgrund der Vielzahl an Fallkonstellationen ergeben sich je nach Verfahrensstand des Bebauungsplanes und je nach Verfahrensstand einer etwaigen Baugenehmigung und/oder eines etwaigen Bauvorhabens unterschiedliche Auswirkungen“, ist Rist als Hinweis wichtig.

