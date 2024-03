Pastoralkonferenz tagt in der Arche

Im katholischen Gemeindezentrum Arche in der Paulinenstraße fand am Donnerstag die Ökumenische Pastoralkonferenz statt. Diese Konferenz aller evangelischen Pfarrpersonen und aller katholischen Pastoralen Dienste des württembergischen Teils von Friedrichshafen tagt zweimal jährlich zu allen wichtigen Themen des pastoralen Alltags, die von ökumenischer Bedeutung sind. Die Schwerpunkte waren diesmal der Austausch mit den Bestattungsinstituten und der Blick auf das 1700-jährige Jubiläum des Konzils von Nizäa im Jahr 2025. In Nizäa wurde ersten Mal global und verbindlich der christliche Glauben definiert. Bei diesem Konzil gab es auch zum letzten Mal die Einheit einer organisierten Kirche.