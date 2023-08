„Die SUP– und Grill–Tour kommt mit satten Beats und frisch Gegrilltem“ ans Bodenseeufer — mit diesem Slogan wirbt die Messe Friedrichshafen für eine Event–Reihe, die auf die Messe Interboot einstimmen soll.

Die Stand Up Paddler– und Grill–Tour hatte schon vor Langenargen, Kressbronn, Wasserburg und Lindau Station gemacht, bevor sie mit ihrem Floß am Sonntag, 13. August, auch vor Fischbach ankerte. Zumindest beim Event in Friedrichshafen schmeckten die „satten Beats“, die von der schwimmenden Plattform abgefeuert wurden, aber nicht jedem.

Über Stunden "Techno–Bässe"

Ein Anwohner beklagt sich bei der SZ: „Pausenlos hämmernde, Fenster und Mauerwerk durchdringende Techno–Bässe belästigten am Sonntagnachmittag über Stunden die Menschen in Fischbach.“ Vor allem Ältere hätten unter dieser „Tortur“ gelitten, schreibt der Anwohner weiter — weil sich diese aufgrund der Sommerhitze gezwungenermaßen in geschlossenen Räumen aufhalten würden. Sie könnten also nicht einfach Orte aufsuchen könnten, wo es leiser zugeht.

Veranstaltung war genehmigt

Die Messe gibt darauf zur Antwort, dass die Veranstaltung vom Landratsamt vorab genehmigt wurde. In dieser Genehmigung „sind keine Auflagen bezüglich Lautstärke enthalten und es ist vermerkt, wo das Floß liegen soll. In diesem Fall lag es zirka 300 Meter vom Ufer entfernt“, teilt die Messe mit. Je nach Windrichtung könne die Musik manchmal lauter und weniger laut übers Wasser transportiert werden.

Das ist Negativwerbung für die Interboot. Ein Anwohner

Auch ein anderer Anwohner beschwerte sich über die von 14 bis 18 Uhr laufende Musik bei der „SUP– und Grill–Tour“. „Muss das wirklich so laut sein?“, fragt er auf dem städtischen Portal „Sag’s doch“ — „Dazu noch mitten im Flora–Fauna–Habitat. Das ist definitiv Negativwerbung für die Interboot.“

In ihrer Antwort auf diese Beschwerde schreibt das Landratsamt, ein Veranstalter dürfe in Sachen Lautstärke keineswegs machen, was er wolle. Vielmehr müsse er die Freizeitlärmrichtlinie einhalten — „zumindest zukünftig“, schränkt das Landratsamt ein.

Demnach hätte die Messe am Sonntag vor Fischbach nach aktuellem Stand der Regelungen also nichts falsch gemacht. Zwar sieht, wie das Landratsamt erklärt, die Freizeitlärmrichtlinie vor, dass „Lautsprecherboxen von schutzbedürftigen Räumen abgewandt aufzustellen sind“. In diesem Fall also „zum Beispiel in Richtung Bodensee und nicht zum Ufer“.

Doch darauf will das Landratsamt als Genehmigungsbehörde die Veranstalter von Freiluftveranstaltungen eben erst in Zukunft hinweisen. Abschließend erklärt das Landratsamt: „Wir behalten uns vor, für die nächste Genehmigung ein Sachverständigengutachten einzufordern.“ Es solle feststellen, welche Lärmpegel am schutzbedürftigen Ufer ankommen, und was ein Veranstalter tun muss, um sie zu senken, falls sie zu laut sind.

Wasserschutzpolizei hat nichts zu bemängeln

Die Messe Friedrichshafen sieht hinsichtlich der SUP–und Grill–Veranstaltung am vergangenen Sonntag kein Versäumnis auf ihrer Seite. „Während der Veranstaltung ist die Wasserschutzpolizei mehrere Male am Floß vorbeigefahren und hat alles kontrolliert“, teilt die Messe mit. Die Tour sei bereits zum dritten Mal vor Fischbach durchgeführt worden. Über den Nachmittag verteilt hätten etwa 500 bis 700 Stand Up–Paddler teilgenommen. „Pünktlich um 18 Uhr wurde die Veranstaltung beendet.“

Messe will an der Veranstaltung festhalten

Die Messe Friedrichshafen würde das SUP–Event gern auch in Zukunft durchführen. „Sollte es 2024 strengere Vorgaben von Seiten der Behörden geben, werden diese natürlich eingehalten“, teilt sie mit. Bislang seien bei der Messe keine Beschwerden angekommen, sondern nur positive Rückmeldungen.

„Wir nehmen die Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner aber ernst und versuchen in der Organisation und Durchführung zu verhindern, dass es zu Lärmbelästigungen kommt“, heißt es seitens der Messe. So achte man schon jetzt darauf, wie vom Landratsamt mit Blick auf die Zukunft gefordert, dass die Boxen nicht in Richtung Ufer, sondern in Richtung See zeigen.