Parties zum Weltfrauentag

An gleich zwei Abenden hintereinander wird im Kulturhaus Caserne im Fallenbrunnen zum Feiern geladen.

Am Freitag, 8. März, legt DJ Tonz zur „Fünf Jahre Depeche Mode Party“ auf. Gespielt wird ein Mix aus Songs von Depeche Mode, 80er Pop & Wave, Gothic und Synthie Pop. Einlass ist ab 20.30 Uhr im Casino. Zur Begrüßung erhalten die Besucherinnen und Besucher ein Glas Sekt. Veranstaltet wird die Depeche Mode Party von Tobias Neldner-Zell. Karten gibt es für zehn Euro an der Abendkasse.

Musikalisch geht es auch beim Auftritt der Band Gruppa Assortiment mit Diana & Oleg Kling am darauffolgenden Samstag, 9. März, weiter. Einen Tag nach dem Weltfrauentag am Freitag, 8. März, wird dieser im Casino mit Live-Musik und Pop gefeiert. Frauen erhalten an diesem Tag einen kleine Überraschung. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse für jeweils 15 Euro. Karten für die Veranstaltung der Gruppa Assortiment können unter der Telefonnummer 0176/47014747 reserviert werden.