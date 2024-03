Badegäste, Spaziergänger, Grillfreunde: Was Parkplätze angeht, ist es am Freizeitgelände Manzell in der Sommersaison bekanntlich ohnehin schon eng. In diesem Jahr wird es aber noch viel enger.

Der Grund: Die Stadt baut unterhalb der Tannenhagschule einen Retentionsbodenfilter mit Retensionsmulde und lagert auf einem Teil der Parkplatzfläche Material. Damit stehen nicht alle 90 Parkplätze samt der drei Plätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung

Etwa die Hälfte, wenn es eng wird, auch den ganzen Parkplatz, will die Stadt von April 2024 bis April 2025 sperren. In unmittelbarer Nachbarschaft wird das Retentionsbodenfilter eingebaut, das für bessere Wasserqualität sorgen soll. (Foto: Ralf Schäfer )

Der Bau der Anlage wurde beschlossen, nachdem im Sommer 2019 und 2021 beim Freizeitgelände an mehreren Tagen eine erhöhte Konzentration von Coli-Bakterien im Wasser gemessen worden war. Die Keime wurden durch Starkregen in den See gespült. Die Stadt riet in der Folge vom Baden dort ab. 2019 klagten 240 Menschen über Durchfall und Erbrechen.

Das darf nicht nochmal passieren

Als Ursache für das verunreinigte Wasser wurde ein verstopftes und übergelaufenes Regenrückhaltebecken ausgemacht. Dadurch flossen Abwässer in den Bodensee. In Zukunft soll der Retentionsbodenfilter das Überlaufmischwasser aus dem entsprechenden RÜB 4 (Regenüberlaufbecken) reinigen, damit die Wasserqualität in diesem Uferbereich des Bodensees verbessert wird.

Die Stadt will voraussichtlich ab April mit den Arbeiten beginnen. Dazu soll der Parkplatz beim Freizeitgelände Manzell für die Lagerung von Baumaterialien teilweise gesperrt werden.

An dieser Stelle nördlich des Freizeitgeländes wird die Baustelle eingerichtet werden. (Foto: Ralf Schäfer )

Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt hatte im Sommer 2022 das Projekt abgesegnet. „Die abwassertechnischen Maßnahmen zur Regenwasserkonzeption am RÜB 4 werden bestehend aus dem Relining (Verlegung) des Buchenbaches und dem Bau eines Retentionsbodenfilters mit Gesamtkosten in Höhe von 4,9 Millionen Euro genehmigt“, lautete damals der Beschluss.

Der BUND hatte bereits gegen die Baumfällungen mitten im Landschaftsschutzgebiet protestiert, die als Vorbereitung auf die Baustelle Anfang des Jahres beim Freizeitgelände stattgefunden haben: „Nach Einschätzung des BUND wären sowohl das geplante Retentionsbecken als auch der damit im Zusammenhang stehende Umbau der Buchenbachverdolung unnötig, wenn die Stadtverwaltung schon viel früher Regenwasserspeicherung im Stadtgebiet gefördert und bei allen Neubauten festgeschrieben hätte.“

Noch ist hier Platz. Doch für Bodenaushub und Baustellenlogistik braucht die Stadt einen Teil der Parkfläche dort. (Foto: Ralf Schäfer )

Doch nicht nur Umweltschützer kritisieren das Vorhaben. Einige Menschen, die das Freizeitgelände nutzen, befürchten, dass dort zu wenig Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Stadt will vorerst den hinteren Teil des Parkplatzes als Lagerfläche und Baustelleneinrichtung nutzen.

Es könnte auch der ganze Platz gesperrt werden

„Im Laufe des Baufortschritts können sich aber noch Änderungen ergeben, insbesondere wenn es an den Erdaushub für das Becken geht“, schreibt die Pressestelle der Stadt Friedrichshafen. Die vordere Parkplatzhälfte soll für die Gäste des Freizeitgeländes möglichst offen bleiben, „vorausgesetzt, dass das Miteinander von Parken und Baustelle funktioniert“.

Es könnten sich also auch hier noch Änderungen ergeben. In jedem Fall wird die Zufahrt laut Stadt für Berechtigte, also Kioskbetreiber, Kanuclub Fischbach und Rettungsdienste, gewährleistet sein.

Ein Sommer ist immer betroffen

Warum wurde nicht schon früher, zum Beispiel nach der Sommersaison im vergangenen Jahr, mit den Bauarbeiten begonnen? Dazu teilt die Pressestelle mit: „Wir haben nach der wasserrechtlichen Genehmigung, die eine Befreiung vom Landschaftsschutzgebiet mit beinhaltet, die Maßnahme ausgeschrieben und werden diese nun ohne Verzug angehen.“ Und weiter: Die Bauzeit betrage rund ein Jahr, weshalb immer eine Sommersaison betroffen sei.

Der Kiosk ist von hohen Besucherzahlen wirtschaftlich abhängig. Unklar, wie das kommende Geschäftsjahr wird, wenn Parkraum fehlt. (Foto: Ralf Schäfer )

Den Aushub könne auch nicht an anderer Stelle gelagert werden. „Da wir uns im Landschaftsschutzgebiet befinden, ist unser Baufeld begrenzt. Dort können nur kleinere Mengen zwischengelagert werden. Die größeren Mengen müssen daher auf den Parkplatz“, schreibt die Pressestelle auf Anfrage.

Weil die Besucherzahl wegen der geringen Parkplatzfläche zurückgehen dürfte, sei die Stadt mit dem Kioskbetreiber auf dem Freizeitgelände in Kontakt. Mit ihm sei auch der Bauablauf besprochen und abgestimmt. Eine Entschädigung bei weniger Umsatz durch diese Baustelle sei nicht vorgesehen.