Autofahrer in Friedrichshafen, die einen Bewohnerparkausweis haben, müssen bald tiefer in die Tasche greifen. Zum 1. März erhöht die Stadt die Gebühren von 90 auf 120 Euro pro Jahr. Zudem muss das Bewohnerparken aufgrund eines Gerichtsurteils grundsätzlich anders geregelt werden als bisher.

Rückblick: Bis vor einigen Jahren gab es für Bewohnerparkausweise eine bundesweit geltende Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr. Diese wurde allerdings durch eine rechtliche Änderung gekippt. Länder konnten fortan die Gebührenhoheit an Kommunen übertragen. Baden-Württemberg tat dies im Juli 2021. Im Frühjahr 2022 beschloss der Häfler Gemeinderat dann eine Erhöhung auf 90 Euro jährlich.

Das sei der richtige Schritt gewesen, sagte Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, in der Sitzung des Ausschusses für Finanz- und Verwaltungsausschusses (FVA) am Montag.

Wie viel die Stadt mit den Ausweisen einnimmt

Die Stadt stelle pro Jahr etwa 1400 Bewohnerparkausweise aus. 2021, als so ein Ausweis noch rund 30 Euro kostete, betrugen die jährlichen Einnahmen rund 45.000 Euro. Seit der Erhöhung verzeichnet die Verwaltung Einnahmen in Höhe von etwa 120.000 Euro pro Jahr.

Zum 1. März erhöhen sich die Gebühren nun ein weiteres mal - auf 120 Euro jährlich. Friedrichshafen bewege sich damit „im Mittelfeld im Vergleich zu anderen Kommunen“, führte Schraitle weiter aus. In Konstanz zahlen Autofahrer laut Stadtverwaltung 150 Euro pro Jahr, in Ravensburg 130 Euro, wobei dort 2025 eine Erhöhung auf 150 Euro ansteht, und in Ulm sogar 200 Euro jährlich.

Neben der Gebührenerhöhung gibt es noch eine weitere Änderung: Bislang war das Bewohnerparken über eine Satzung geregelt. Das allerdings sei nicht zulässig, berichtete Hans-Jörg Schraitle. Das habe ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Bezug auf das Bewohnerparken in Freiburg gezeigt.

Stattdessen müsse eine Rechtsverordnung erlassen werden. Und das geschehe das nicht durch den Gemeinderat, sondern durch den Oberbürgermeister, in dessen Zuständigkeit das Thema rechtlich gesehen falle.

Stehen weitere Erhöhungen an?

Deshalb sind die Rätinnen und Räte des FVA am Montag auch nur über die Änderung unterrichtet worden. Eine Entscheidung fällen konnte das Gremium nicht. Entsprechend wenig Wortmeldungen gab es auch zum Thema.

Gaby Lamparsky (FDP) wollte wissen, ob die Verwaltung plane, die Parkausweise auf absehbare Zeit noch teurer zu machen. Bislang sei keine weitere Erhöhung geplant, sagte dazu Hans-Jörg Schraitle. Stehe eine solche aber doch irgendwann an, werde die Verwaltung darüber wieder im Gremium informieren.