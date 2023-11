Hat eine Frau ihren ehemaligen Freier über Jahre ausgenommen wie eine Weihnachtsgans, ihm insgesamt 60.000 Euro abgeluchst und ihn schließlich bei einer finalen Geldforderung gemeinsam mit ihrem Verlobten brutal zusammengeschlagen? Diesen Fragen geht das Landgericht Ravensburg seit vergangener Woche nach.

Hier müssen sich die 44-Jährige und ein 34-jähriger Mann aus dem Bodenseekreis wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung verantworten. Ein Verbrechen, das mit einer Freiheitsstrafe nicht unter drei bis fünf Jahren geahndet wird.

Laut Staatsanwaltschaft sollen die beiden ihr späteres Opfer im April dieses Jahres zum Kaffeetrinken in die Wohnung der Angeklagten eingeladen haben. Dort forderten sie von dem 55-jährigen eine Geldüberweisung von 2500 Euro, sonst würden sie ihn „fertig machen“.

Opfer ist bis heute arbeitsunfähig

Mit Schlägen, auch mehrfach gegen den Kopf, sollen sie ihrer Forderung Nachdruck verliehen haben, heißt es in der Anklageschrift. Völlig eingeschüchtert überwies der Mann schließlich den Betrag.

Durch die Misshandlungen erlitt das Opfer im Nachgang einen Schlaganfall. Er hatte zwei Blutgerinnsel im Gehirn, zahlreiche Hämatome, Prellungen, Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen. Noch einen Tag später blutete er aus beiden Ohren. Nach dem Schlaganfall verbrachte er viele Wochen in einer Spezialklinik. Bis heute hat er Lähmungserscheinungen im rechten Arm und ist noch immer arbeitsunfähig.

Wenn’s halt funkt, dann funkt’s halt. Die Angeklagte

Neben der Anklage wegen räuberischer Erpressung muss sich der 34-jährige Angeklagte zudem noch wegen Drogenbesitzes verantworten. Zu der ihnen vorgeworfenen Tat wollten sich die beiden aus der Untersuchungshaft vorgeführten Angeklagten, die beide nicht zum ersten Mal vor Gericht stehen, zum Prozessauftakt nicht äußern.

Mann wollte nur „ein bisserl Spaß“

Die 44-jährige Angeklagte machte lediglich einige Angaben zu ihrer Person. In Thüringen geboren kam sie 2006 an den Bodensee und arbeitete hier viele Jahre als Frisörin. Im Februar 2023 lernte sie den 34-jährigen Angeklagten kennen, einen Monat später erfolgte bereits die Verlobung. „Wenn’s halt funkt, dann funkt’s halt“, kommentierte die Angeklagte, der schon mehrfach gerichtlich Antiaggressionstrainings und Psychotherapien auferlegt wurden.

Er habe „ein bisserl Spaß“ haben wollen und so die Angeklagte vor etwa 13 Jahren über ein Erotikportal im Internet kennengelernt, berichtete im Anschluss das als Zeuge geladene Opfer. Aus dem bezahlten Sex habe sich im Laufe der Jahre eine Freundschaft entwickelt.

„Sie wollte nichts Festes“, erzählte der 55-jährige Staplerfahrer, der sich zunächst mehr von der Frau erhoffte. Vor etwa zwei Jahren habe er damit begonnen, die Frau finanziell zu unterstützen. Insgesamt 60.000 Euro gab er ihr für Miete, Anwaltskosten, Autokreditraten, Versicherung, Brustvergrößerung und vieles mehr.

Einmal überließ er ihr seine Kreditkarte für eine Reise nach Hamburg. Dort hätte sie auch angeschafft, sei von den Hells Angels erpresst worden und brauchte nun Geld für die Rockerbande, berichtete der 55-jährige. „Jetzt bin ich pleite. Gutmütig wie ich bin, habe ich alles bezahlt“, erklärte der Mann.

Zeitliche Lücke wirft Fragen auf

Vom Vorsitzenden Richter Daniel Scholze zum Tatgeschehen befragt, offenbarte der Zeuge einige Erinnerungslücken und machte teils widersprüchliche Angaben. So konnte er nicht genau sagen, wer zuerst wie oft zugeschlagen hat oder wo genau die Tat stattgefunden hat. Nach der Attacke sei er noch selbständig nach Hause gefahren, habe sich allerdings zunehmend schlechter gefühlt. Nach einem Telefonat mit seiner Mutter verständigt diese den Rettungsdienst.

In der Klinik werden ein MRT und ein CT gemacht. „Wäre ich drei Stunden später gekommen, würde ich die Radieschen jetzt von unten ansehen“, berichtete der 55-Jährige von angeblichen Aussagen der Ärzte.

Zwischen Geldüberweisung an das Angeklagten-Pärchen und Einlieferung in das Klinikum Friedrichshafen klafft allerdings eine zeitliche Lücke von drei Tagen, wie aus den Unterlagen von Deutscher Bank und Klinikum hervorgeht. Dafür hatte der 55-jährige keine Erklärung und berief sich auf einen „Filmriss“. Für den Prozess sind fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 30. November. Ein Urteil soll am 20. Dezember fallen.