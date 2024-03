Päckchen für die Osternestfreude werden verteilt

Sämtliche Wünsche der Aktion „Osternestfreude“, initiiert von Soroptimist International (SI), Club Friedrichshafen, konnten erfüllt werden. In den kommenden Tage verteilen Carolin Bucher und Verena Seger von der Bruderhaus Diakonie und Angelika Drießen die 136 Osterpäckchen an die jeweiligen Institutionen wie Seniorenheime und kirchliche Träger.

Im Vorfeld waren Wünsche von Seniorinnen und Senioren ermittelt worden. Zumeist wünschten sich die Befragten Gutscheine für den Lebensmitteleinkauf, für einen Friseurbesuch oder aber für die Fußpflege. „Die Aktion lief an allen Standorten gut“, sagt Sandra Müller von SI. Sowohl in Friedrichshafen als auch in Markdorf war die Spendenbereitschaft groß. Damit in den Ostertüten nicht nur der jeweilige Gutschein zu finden ist, haben für Friedrichshafen der Biohof Hutt und für Markdorf der Hofladen Zurell Eier gespendet. Das es zudem noch eine süße Überraschung geben wird, ist den Auszubildenden des Stadtwerks am See zu verdanken. Sie spendeten 500 Euro für Schokohasen. „Die Osternestfreude kommt bei den Seniorinnen und Senioren gut an“, bedankt sich Carolin Bucher bei den Organisatorinnen.