Osan Yaran im Graf-Zeppelin-Haus

„Gut, dass du fragst!“ heißt das aktuelle Stand-up-Programm von Osan Yaran (Fotr: Robert Machke). Und genau das präsentiert er am Samstag, 6. April, um 20 Uhr live im Graf-Zeppelin-Haus. Wie die Veranstalter schreiben, schwärmen seine Fans von ihm als „The Next Big Thing unter Deutschlands Comedians und lustigsten Influencern“. Tatsächlich ist der Berliner mit türkischen Wurzeln inzwischen mehrfach preisgekrönt und zeigt sich in seinen Auftritten ehrlich, authentisch und vielschichtig. Karten gibt es an allen bekannten VVKStellen der Region, sowie online unter www.eventim.de, www.reservix.de und https://shop.osan-yaran.de/tickets