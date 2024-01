Operette „Ball im Savoy“ kommt ins GZH

Die Kammeroper Köln und die Kölner Symphoniker kommen am Freitag, 19. Januar, um 19:30 Uhr mit der Revue-Operette „Ball im Savoy“ von Paul Abraham nach Friedrichshafen in das Graf-Zeppelin-Haus.

Auf den „Ball im Savoy“ locken die Liebe und das Versprechen einer rauschenden Nacht, heißt es in der Ankündigung der Stadt. Die Operette ist zum einen die verrückte Geschichte rund um ein frisch vermähltes Paar, dessen Treue auf die Probe gestellt wird. Zum anderen ist sie eine mitreißende Mischung aus Jazz, Blues und wienerischem Schmelz, gemixt mit ungarischem Flair.

Paul Abrahams „Ball im Savoy“ war der dritte große Erfolg in Folge, der den Komponisten zum unbestrittenen Star am Berliner Operettenhimmel machte. Nach „Viktoria und ihr Husar“ und „Die Blume von Hawaii“ versammelte er in „Ball im Savoy“ alles, was das Musiktheater seiner Zeit prägte und was bis heute einfach Laune macht: Witz, Ironie, Erotik, Exotik, Nonsens und dazu eine Musik, die vom Walzer über jazzige Tänze bis zu großen Musical-Show-Nummern ein schillerndes Spektakel bietet.

Der Preis für die Karten liegt zwischen 18 und 48 Euro. Karten sind im Vorverkauf online unter https://www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder telefonisch unter 7541/203-3333 erhältlich.