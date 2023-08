Konzerte in malerischer Kulisse direkt am Bodensee–Ufer: Die beiden Open Airs der Reihe „FN:POP“ stehen bevor. Wincent Weiss und Myle stehen am Freitag, 11. August, auf der Bühne, am Samstag, 12. August, folgen Lea und Tjark.

Inwiefern unterscheiden sich die Veranstaltungen von früheren Open Airs am Graf–Zeppelin–Haus (GZH)? Wie kommen Besucher am besten zu den Konzerten? Und welche Regeln gilt es zu beachten? Ein Überblick.

Gibt es noch Tickets?

Jeweils 4500 Karten verkaufen die Veranstalter für die beiden Konzerttage. Noch gibt es Tickets ab einem Preis von 57,75 Euro. Außerdem im Angebot: ein sogenanntes Familien– und Freundeticket ab 173,25 Euro. „Das bedeutet vier Tickets zum Preis von drei“, wie eine Sprecherin der Stadt berichtet.

Alle Tickets können auf der Internet–Plattform Eventim gekauft werden. Einlass an beiden Konzertterminen ist jeweils um 18 Uhr, um 19 Uhr beginnen die Konzerte. Jeweils ab 20 Uhr treten Wincent Weiss am Freitag und Lea am Samstag auf.

Wie reisen Besucher am besten an?

Der Eingang zum Gelände befindet sich zwischen Restaurant Ferdinand und Yachthafen. Sofern möglich bittet die Stadtverwaltung darum, mit mit dem Rad, zu Fuß oder dem ÖPNV zu kommen. „Der Stadtbahnhof liegt nur wenige Gehminuten vom GZH entfernt“, sagt die Sprecherin.

Wincent Weiss trat 2022 auch in Tettnang auf. (Foto: Andy Heinrich )

Das angrenzende Wohngebiet sperrt die Stadt ab, um Parksuchverkehr zu unterbinden. Zudem bleibt die GZH–Tiefgarage freitagnachmittags und samstagnachmittags zu, damit abends „zum Hauptanreisefenster“ möglichst viele Parkplätze vorhanden sind. Eine Ausfahrt aus der Tiefgarage ist aber immer möglich. „Diese Vorgehensweise hat sich 2018 beim Limp–Bizkit–Konzert bereits erfolgreich bewährt“, heißt es aus dem Rathaus.

Was ist neben der Musik geboten?

Die Veranstalter versprechen ein „familienfreundliches Rahmenprogramm“. Es gibt auf dem Gelände zum Beispiel ein Riesenrad und einen Bulli, in dem Besucher Fotos machen können. Kinder bekommen am Stand des Bodensee–Airports Klebetattoos.

Für Essen und Trinken sorgen ein Foodtruck von „Bass & Bite“ sowie eine Cocktailbar. Außerdem übernehmen Vereine aus der Region, unter anderem die Häfler Bodenseenarren aus Jettenhausen, die Bewirtung.

Welche Regeln gilt es zu beachten?

Besucher dürfen selbst Lebensmittel „in kleinen Mengen“ mitbringen — zum Beispiel belegte Brote, Obst und Müsliriegel. Außerdem sind sowohl Plastikflaschen ohne Deckel oder Trinkpäckchen im Tütenformat bis jeweils 0,5 Liter gestattet, nicht aber Glasflaschen und andere Behältnisse, die aus zerbrechlichem oder besonders hartem Material hergestellt sind. Bauchtaschen und kleine Handtaschen sind bis maximal einer Größe DIN A4 erlaubt.

Lea tritt am Samstag, 12. August, in Friedrichshafen auf. (Foto: IMAGO/Future Image )

Alle Taschen, die größer sind, dürfen nicht aufs Gelände. Und noch weiteres ist verboten: Unter anderem professionelle Kameras, Helme, Regenschirme, Sitzgelegenheiten jeglicher Art wie zum Beispiel Klappstühle und Hocker, Sitzsäcke und auch Decken.

Was passiert bei Regen oder Unwetter?

„Eine Verlegung ins GZH ist nicht möglich“, sagt die Sprecherin. Bei schlechtem Wetter, zum Beispiel Regen, finden die Shows wie geplant statt.

„Sollten die Wetterbedingungen die Sicherheit gefährden, so muss die Show unterbrochen oder abgesagt werden“, heißt es von der Verwaltung. Die Behörden und Wetterdienste stünden dafür im ständigen Austausch.

Wie lange bleibt der GZH–Strand für die Öffentlichkeit gesperrt?

Das Gelände bleibt laut Stadt am Freitag und Samstag für die Öffentlichkeit zu. „Am Sonntag wird es im Laufe des Tages, nachdem die schweren Fahrzeuge weg sind, wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ziel ist es, die Geländesperrung auf ein Minimum zu reduzieren“, so die Sprecherin.

Wie steht es um das Thema Lärmschutz?

Rückblick ins Jahr 2019: Nachdem es im Jahr zuvor erstmals Open- Air-Konzerte auf dem Freigelände beim GZH gegeben hatte, waren sie direkt schon wieder Geschichte. Weil Nachbarn mit juristischen Konsequenzen drohten, mussten die Auftritte ins Kongresszentrum verlegt werden.

Deshalb sorgt die Stadt dieses Mal vor: „Das vorliegende Lärmschutzgutachten zeigt auf, wie der Lärmschutz gewährleistet werden kann“, heißt es aus dem Rathaus. Die Bühne werde demnach „eingedreht“, sodass das GZH als „Schallschutzelement“ fungiert. Außerdem gebe es Lärmmessungen, so die Sprecherin. Show–Ende werde an beiden Tagen um 22 Uhr sein.