Open–Air–Kino: Abschied von der Kindheit

Das Open–Air–Kino des Kulturufers ist schon deshalb eine Empfehlung wert, weil man sich jetzt entspannt zurücklehnen kann, ohne von einer Bierbank zu fallen: In diesem Jahr gibt es nämlich Stühle. Zusammen mit dem Kulturbüro zeigt das Kino Studio 17 am Dienstag, 1. August, um 21.30 Uhr den britischen Film „Aftersun“ von Charlotte Wells. Die elfjährige Sophie verbringt in den 1990er Jahren die Sommerferien mit ihrem Vater an der türkischen Riviera. Während für Sophie das Leben der Erwachsenenwelt immer näher kommt, kämpft ihr idealistischer Vater mit der Last des Lebens abseits seiner Vaterrolle. Die „Süddeutsche Zeitung“ attestiert dem Film „ein subtiles Gefühl des Abschieds — von Kindheiten, Lebensträumen und endgültigen Selbstbildern.“ Karten für 8/6 Euro gibt es an der Kulturufer–Tageskasse.