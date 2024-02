Zum weltweiten Aktionstag gegen Gewalt gegen Frauen - „Oneii Billion Risin“ - sind auch in Friedrichshafen Frauen aufgestanden und haben an der Tanz-Aktion in der Musikmuschel teilgenommen. Zu diesem Tag wird in Friedrichshafen bereits zum vierten Mal an ein Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen gesetzt.

Bürgermeister Dieter Stauber erinnerte in seinem Grußwort in der Musikmuschel, dass weltweit jede dritte Frau mindesten einmal im Leben Opfer von psychischer und oder physischer Gewalt wird. In Deutschland sterbe jeden dritten Tag eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners.

Mahnmal gegen Gewalt

Und in der Corona-Zeit hätten vor allem Frauen und Kinder unter einem Anstieg häuslicher Gewalt gelitten. In über 200 Ländern tanzen dieser Tage die Menschen und setzen damit ein deutliches Mahnmal gegen die Gewalt gegen Frauen.

Unterstützt wurde diese Aktion auch von der Frauen- und Familienbeauftragte des Landkreises, Veronika Wäscher-Göggerle. Und getanzt haben vor der Häfler Musikmuschel nicht nur Frauen.