Ohrfeige für die Landräte: Bodenseeregion fehlt Einfluss in Stuttgart

Überfüllte Züge, ausgefallene Verbindungen und wütende Bahnkunden wird es auf der Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Radolfzell noch lange geben.

In einem schnellen durchgehenden Zug von Ulm nach Basel fahren - das rückt dagegen in immer weitere Ferne, genauso eine funktionierende Schienenverkehrsachse zwischen Basel und München.

Verheerendes Signal

Denn Ausbau und Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn wandern jetzt erstmal auf das Abstellgleis der Haushaltsberatungen der Landesregierung: Verkehrswende am See ausgebremst. Spätestens seit Ende 2022 liegen die Pläne für das Projekt auf dem Tisch.

Die Finanzierung soll jetzt bei den Haushaltsberatungen im Herbst 2024 besprochen werden. Das macht mindestens zwei verlorene Jahre bei dem Vorhaben, ein bahntechnisch vorsintflutliches Dieselloch zu schließen. Ein verheerendes Signal.

Projekt fällt zurück

Ob man dann im Herbst plötzlich das nötige Geld findet und die Gürtelbahn wieder Fahrt aufnimmt, scheint fraglich. Was ändert sich bis dahin? Wäre das Projekt dem Land wichtig, könnte man es genauso gut jetzt auf den Weg bringen. Wahrscheinlicher ist, dass es im Ranking von vielen Schienenprojekten immer weiter zurückfällt. Und am Ende nur realisiert werden kann, wenn die Region einen hohen finanziellen Anteil selbst trägt.

Gute Mine zum bösen Spiel

Das Beispiel Bodenseegürtelbahn zeigt auch, dass die Region wenig Einfluss hat in Stuttgart. Die beiden Landräte Zeno Danner (parteilos) und Luca Wilhelm Prayon (CDU) holen sich regelmäßig Ohrfeigen ab in Stuttgart und machen danach gute Mine zum bösen Spiel. Sie müssen sich auch noch freuen, dass das Land jetzt „umfangreiche Überlegungen“ anstellt zur Finanzierung. Obwohl man ihnen gerade gesagt hat, dass sie kein Geld bekommen für das wichtigste Infrastrukturprojekt der Region. Oder ist ihnen die Sache nicht mehr so wichtig? Vielleicht kommt die Verzögerung auch den Landkreisen aufgrund der aktuellen finaziellen Lage nicht ungelegen.