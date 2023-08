Aus dem Projekt „Kopf–Herz–Hand“ haben in diesem Jahr acht junge Menschen einen erfolgreichen Hauptschulabschluss geschafft. „Trotz der schwierigen Coronasituation haben wir das gemeinsam hinbekommen“, erläutert Jens Weigand, der bei „Kopf–Herz–Hand“ als Schulleiter arbeitet, und der Heilpädagoge und Gestalttherapeut Claudio Morgenstern ergänzt bei einem Pressegespräch: „Das sind so viele, wie noch nie.“

Wie funktioniert „Kopf–Herz–Hand“?

Das Wichtigste sei eine offene Tür für die Schulvermeider, von Montag bis Freitag. Auch wenn es von außen nicht unbedingt so wirke, sei man eine Schule, sagt Weigand. „Wir beginnen um 9 Uhr mit dem Unterricht, das hat sich bewährt“, betont er. Aber schließlich geht es nicht nur um Unterricht.

Entscheidend sei eine individuelle Lernförderung, handwerklich–künstlerische Angebote, Freizeit– und Sportmöglichkeiten. Eben Kopf, Herz und Hand. Dabei seien Termine zur individuellen Lernförderung ebenso vorgesehen, wie das tägliche gemeinsame Essen, Feed–back, Spielen, Beratungstermine oder Ausflüge. Dazu gehöre unter anderem auch ein Antiaggressionstraining beim Verein „gewaltfrei durchboxen“.

Wer gehört zur Zielgruppe?

Dabei geht es um Jugendliche ohne Tagesstruktur, ohne Schulplatz, ohne Abschluss, ohne Perspektive, meist mit Problemen in der Familie oder darüber hinaus. Claudio Morgenstern erläutert: „Schließlich gibt es auch Förderschulen und andere Einrichtungen. Jedoch wenn dort die ‚Bordmittel‘ nicht oder nicht mehr ausreichen, können die Schüler zu uns kommen.“

Wichtig sei für die Motivation das Erleben positiver Beziehungen, das Entwickeln von Perspektiven und Zielen. Das stehe oft in Verbindung mit zahlreichen Faktoren, wie Durchhalte–, Konflikt– und Kritikfähigkeit. Dazu komme das Üben von Regeleinhaltung, die Abnahme von Versagensängsten bis zur Entwicklung von Leistungsbereitschaft. Das helfe schließlich, unterschiedliche Ziele zu erreichen.

An Nummer eins steht ein Abschluss oder aber die Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Arbeit. Jens Weigand

Letztlich sind zunächst persönliche Entwicklungen gefragt, hin zu Tagesstruktur und Lebenstauglichkeit, Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft. So lassen sich nachweislich verschiedene Erfolge erreichen, wie die Wiedereingliederung in das Regelschulsystem, ein Hauptschulabschluss, ein Übergang in Ausbildung und / oder ganz allgemein der Gang in die Arbeitswelt.

Das funktioniere meist als eine Gemeinschaftsleistung von Schülern, Lehrern, Heil– und Erlebnispädagogen sowie Therapeuten. Weigand beschreibt: „Wir möchten viele Bereiche abdecken. An Nummer eins steht ein Abschluss oder aber die Eingliederung in sozialversicherungspflichtige Arbeit.“

Die unterschiedlichen Charaktere erreicht man sehr individuell. Sie bilden ein Spektrum zwischen „Vogel–Strauß-Mentalität“ bis zum „aggressiven Verweigerer“ mit unterschiedlichsten Problemlagen. Daher stehe die individuelle Einschätzung ganz vorne an. Man arbeite nicht mit einer Schulklasse, sondern mit 16 individuellen Menschen, das mache den Alltag aus. „Ich kann das schaffen“, sei eine wichtige Zielsetzung, das gelte für den Abschluss oder die Persönlichkeit.

Daher gebe es für alle Neuen zunächst eine Woche Gemeinsamkeits-Check, mit Clearingphase und einem Zielvereinbarungsgespräch. Es soll schließlich allen Beteiligten klar sein, die Angelegenheit ist ernst. Vermittelt werde auch, dass die gesetzliche Schulpflicht für die Jugendlichen letztlich Verantwortung bedeute. Denn da drohe vom Ordnungswidrigkeitenverfahren bis zum Jugendvollzug einiges.

Wie ist die Vorgehensweise?

Entscheidend sei eine stressfreie Stimmung, analysiert Weigand und sagt: „Bei uns gibt es Sog — keinen Druck“. Dazu komme die Verlässlichkeit, bis hin zu dauerhaft ansprechbaren Kräften. Er sei seit 20 Jahren in dem Bereich tätig, sein Kollege Morgenstern seit elf Jahren. Lange habe man mit dem gleichen Personal gearbeitet, nun gebe es einige frische Kräfte.

Präsenz sei dabei ein ganz entscheidender Faktor, deswegen sei die Corona–Zeit besonders schwierig gewesen. Kommunizieren müsse man auch über Social–Media, wobei die Handys bei Unterrichtsbeginn abgegeben werden müssen.

Immer wichtig seien flankierende Maßnahmen, auch vor oder nach therapeutischen oder Vollzugsmaßnahmen. Das schaffe man mit einem Netzwerk von Suchtberatung bis zur psychologischen Betreuung, dem Abklären von Überforderungen bis zu niederschwelligen Beratungen.

Freilich sei das für die Pädagogen mehr als ein schlichtes Arbeitsverhältnis, denn Erreichbarkeit gehöre dazu — auch in den Ferien. Dabei helfe gutes Teamwork gerade untereinander und eine gute Arbeitsorganisation. Man lege großen Wert darauf, dass sich die Schüler fast schon „mehr zu Hause als daheim“ fühlten.

Einschließlich Zukunftsperspektive und Verlässlichkeit, mit gegebener Nachhaltigkeit in der Betreuung. Das gehe oft weit über die Maßnahme hinaus, denn das positive Bestärken umfasse auch eine Nachbetreuung mit Lehr–, Ausbildungs– oder Anstellungsbetrieben.

Elternabende gebe es allerdings keine, allenfalls Eltern–Coaching. Da sei also eher ein persönliches Treffen für Eltern, Pflegeeltern oder Betreuer je Schuljahr vorgemerkt. Schülermangel gebe es nach wie vor nicht. Und das Pädagogen–Team sei glücklicherweise komplett, sagt Jens Weigand.