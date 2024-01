Offene Stadtkirche veröffentlicht neues Programm

Druckfrisch liegt es vor, das aktuelle Programm der Offenen Stadtkirche St. Nikolaus, Friedrichshafen. Es bietet von Februar bis Oktober spirituelle und kulturelle Veranstaltungen nicht nur in der Kirche St. Nikolaus, sondern auch in St. Petrus Canisius und St. Columban ebenso wie in der Natur, am See und in der Innenstadt, wie das Pfarramt St. Nikolaus mitteilt.

Einer der Höhepunkte im Programm sei die Ausstellung „Wo Hoffnung wächst …“ mit Holzskulpturen und Texten von Cornelia Grzywa vom 20. April bis 26. Mai. „Die Werke der Künstlerin aus dem Unterallgäu erwachsen aus ihren Meditationen und werden dadurch zu einem Begegnungsort mit dem Göttlichen. Daher bietet es sich an, den Altarraum in die Ausstellung einzubeziehen“, heißt es vonseiten des Pfarramtes. Der Altarraum sei außerhalb der Gottesdienstzeiten auch für Besucher zugänglich. Neben einer Vernissage und einem Abschlussgottesdienst wird die Ausstellung von weiteren Veranstaltungen begleitet. Darüber hinaus sind zu bestimmten Präsenzzeiten auch Karten und Bücher von Cornelia Grzywa erhältlich.

Langjährig bewährte Angebote wie der wöchentliche Mittagstisch, der monatliche Gesprächskreis „Verwaiste Eltern“ oder die regelmäßigen „Orte des Zuhörens“ ergänzen das Programm ebenso wie die Vortragsreihe „Mystik am Abend“, Auszeittage in der Innenstadt, besonders gestaltete Gottesdienste, Konzerte oder ein spiritueller Segeltörn. Zum Auftakt gibt es tägliche Impulse zur Fastenzeit, die ab Aschermittwoch, 14. Februar, per WhatsApp erhalten werden können.