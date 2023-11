Einstimmig hat der Nahverkehrsausschuss des Kreistags beschlossen, das vor zwei Jahren für Senioren ins Leben gerufene Tauschprojekt „ÖPNV-Ticket statt Führerschein“ zum Ende dieses Jahres zu beenden. Die Erwartungen, dass sich viele Führerscheinbesitzer ab 65 Jahren entschließen würden, ihre Fahrerlaubnis zurückzugeben und dafür ein für sie kostenloses ÖPNV-Ticket in Anspruch zu nehmen, haben sich nicht erfüllt.

Zwar wurde die Prognose, dass es im ersten Jahr zu etwa 450 Führerscheinverzichten kommen könnte, mit tatsächlich 570 Rückgaben übererfüllt, doch ging es anschließend steil bergab. Im zweiten Jahr (Prognose etwa 360) wurden nach elf Monaten nur 226 Fahrerlaubnisse zurückgegeben, was in der Summe lediglich 796 Rückgaben bedeutet.

Das Projekt war mit der Intention ins Leben gerufen worden, das Bewusstsein zu wecken, dass der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) eine gute Alternative zum Kraftfahrzeug darstellen kann. Zudem sollte es einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit im Straßenverkehr leisten.

Projekt kostet viel Geld

Für das Projekt hat der Bodenseekreis viel Geld in die Hand genommen. Mit 50 Prozent beteiligte sich der Landkreis an den Ticketkosten im ersten Abojahr für alle Führerschein-Verzichte, die bis zum 31. August 2022 eingegangen waren.

Darüber hinaus subventionierte er für die Verzichte innerhalb des Landesförderprogrammes das zweite Abojahr mit 50 Prozent der Ticketkosten des Landesförderprogrammes. Über dieses Programm hinaus übernimmt der Kreis vom 1. September 2022 bis Ende dieses Jahres 100 Prozent der Ticketkosten für das erste sowie 50 Prozent für das zweite Abojahr.

Umstellung auf „Deutschlandticket“

Durch die Einführung des „Deutschlandtickets“ am 1. Mai dieses Jahres war das Rückgabe-Programm auf dieses Ticket umgestellt worden. Dadurch hat das Projekt weiter an Attraktivität gewonnen, da sich der Nutzungsradius vom gesamten Bodo-Verkehrsverbund-Gebiet nun auf den gesamten Personennahverkehr deutschlandweit erweitert hat. Die Rückmeldung der am Programm beteiligten Senioren sind auch positiv. Allerdings blieb die Nachfrage stark rückläufig.