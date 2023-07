ÖPNV–Chaos nach dem Feuerwerk? Das sagen die Verkehrsbetriebe

Chaotisch ist es in der Nacht auf Montag am Stadtbahnhof in Friedrichshafen zugegangen. Die Busse und Züge waren teils überfüllt, sodass einige Fahrgäste nicht mehr einsteigen konnten.

Aus Sicht der Verkehrsunternehmen lief der ÖPNV in den Nächten trotzdem, mit Ausnahmen, einigermaßen rund. Am Hafenbahnhof behinderten zudem Festbesucher den Zugverkehr.

„Wenn Tausende nach dem Feuerwerk gleichzeitig heim wollen, ist das schon anspruchsvoll“, sagt Sebastian Dix, Pressesprecher des Stadtverkehrs und der Bodensee–Oberschwaben–Bahn (BOB).

Werkstatt–Mitarbeiter helfen als Busfahrer aus

Durch den Sonderfahrplan zum Fest habe es an allen Tagen viele Zusatzfahrten gegeben. Und wo möglich, seien Gelenkbusse statt der „Silberpfeile“ eingesetzt worden. „Fazit ist, dass wir bei Stadtverkehr Friedrichshafen und Bodensee–Oberschwaben–Bahn ausreichende Kapazitäten hatten“, sagt Dix. Beschwerden seien ihm keine bekannt.

Die Regionalverkehr Alb–Bodensee GmbH (RAB) konnte kurzfristig auf das Verschieben des Feuerwerks reagieren und zusätzliches Fahrpersonal von Samstag– auf Sonntagabend umplanen, wie Felix Löffelholz, Sprecher des Verkehrsverbunds Bodo, mitteilt.

„Sogar Mitarbeiter der Werkstatt erklärten sich bereit, am Sonntagabend und während der Nacht auf Montag im Fahrbetrieb auszuhelfen.“ Deshalb habe es aus Sicht der RAB keine „größeren Probleme“ gegeben. „Momente, in denen der Andrang besondere Spitzenwerte erreicht — etwa wenn es plötzlich heftig regnet — sind und bleiben allerdings unplanbar“, fügt der Sprecher an.

Sonderzüge können nicht verlegt werden

Etwas anders sah es auf den Schienen aus. „Die Sonderzüge und Kapazitätsausweitungen um eine Nacht zu verlegen, war aufgrund der Komplexität des Bahnbetriebs nicht möglich“, sagt Löffelholz.

Entsprechend stärker seien die entsprechenden Züge ausgelastet gewesen. „In einigen Fällen genügten die Kapazitäten nicht, um alle Fahrgäste zu befördern“, berichtet er.

Weiteres Problem: Wegen Bauarbeiten stehen derzeit im Stadtbahnhof weniger Gleise als sonst zur Verfügung. „Das führte auch während des Seehasenfests dazu, dass Züge auf andere Gleise ausweichen mussten — und mit ihnen die Fahrgäste, teils auch kurzfristig“, sagt der Bodo–Sprecher.

Dadurch sei es zu „mancher Verwirrung, besonders in Momenten starken Fahrgastandrangs“ gekommen — auch weil die Fahrgastinformation am Bahnsteig mittels Anzeigen und Ansagen nicht ausreichten. Zusätzliches Personal der Bahn habe aber versucht, in diesen Fällen zu helfen.

Festbesucher spazieren über Gleise

Für Beeinträchtigungen des Zugverkehrs sorgten zudem leichtsinnige Festbesucher. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei auf Nachfrage bestätigt, fuhren sowohl in der Nacht auf Sonntag als auch in der Nacht auf Montag zeitweise keine Züge zwischen Stadt– und Hafenbahnhof. Der Grund: „unbefugte Personen im Gleisbereich“, so die Sprecherin.

Offenbar waren wiederholt Besucher des Seehasenfests über die Schienen gegangen, weshalb die Beamten und die Bahn den Zugverkehr auf dem Abschnitt stoppten, wie die Polizistin berichtet. Diejenigen, die die Polizei dabei erwischte, müssten nun mit einer Geldstrafe aufgrund einer Ordnungswidrigkeit rechnen.