Ökumenisches Friedensgebet lädt wieder ein

Bereits in der zurückliegenden Adventszeit haben die evangelischen und katholischen Christen der Stadt jeden Freitag zur Marktzeit zu einem 15-minütigen Friedensgebet eingeladen.

„Der Wunsch, die Friedensgebete wieder anzubieten, wurde an uns vielfach herangetragen. Die Sehnsucht, gemeinsam und schweigend im Gebet über Konfessions- und Religionsgrenzen hinweg ein Zeichen für den Frieden in unserer Stadt zu setzen, scheint groß zu sein“, sagt der evangelische Pfarrer Hannes Bauer, einer der Mitorganisatoren der Friedensgebete. Und so finden ab sofort wieder jeweils freitags von 12 bis 12.15 Uhr die Friedensgebete statt, jeweils auf dem neu geschaffenen Hain am Adenauerplatz. Auch an Karfreitag,29. März. Dann eben einmal ohne Wochenmarkt. Nach 15 Minuten wird das Friedensgebet von einem Mitarbeitenden der Kirchen abgeschlossen.