Das Magazin Öko-Test hat seine Berichterstattung samt Testurteil über Kabeljau-Fischstäbchen des Häfler Unternehmens Followfood zurückgezogen. Öko-Test musste einräumen, dass die Bewertung auf falschen Annahmen basierte.

In der Septemberausgabe 2023 hatte Öko-Test die Kabeljau-Fischstäbchen von Followfood mit der Note „mangelhaft“ bewertet ‐ wegen angeblicher Mängel in der Nachhaltigkeit. Wie einer Mitteilung von Followfood zu entnehmen ist, war ein wesentliches Argument für die schlechte Note, dass das Produkt aus überfischten Beständen stamme. Ein Vorwurf, der das Unternehmen mit Hauptsitz in Friedrichshafen vor allem deshalb besonders hart traf, weil es 2007 gegründet worden war, um als erste nachhaltige Fischmarke ein Geschäftsmodell gegen Überfischung zu etablieren.

„Falsche Prämisse zugrunde gelegt“

Followfood wehrte sich gegen die Bewertung ‐ und hatte Erfolg damit. „Im Sachverhalt ging es um einen Fischbestand, den Öko-Test anders interpretiert hatte als es angemessen gewesen wäre. Da Transparenz und Glaubwürdigkeit für Öko-Test an erster Stelle stehen, ist für uns wichtig einzuräumen, dass wir unserer Bewertung in diesem Fall eine falsche Prämisse zugrunde gelegt haben“, teilt das Magazin gegenüber Schwäbische.de mit.

Laut Followfood hatte Öko-Test für die Bewertung den überfischten norwegischen Küstenkabeljau herangezogen. Tatsächlich verwendet Followfood nach eigenen Angaben aber Fische aus dem gesunden, nicht überfischten Nordostarktischen Kabeljau-Bestand.

Unterlassungserklärung unterzeichnet

Nachdem Followfood einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim Landgericht Hamburg gestellt hatte, habe Öko-Test eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung hinsichtlich aller im Testbericht getätigten Angaben und Bewertungen unterzeichnet, die auf dem Argument der Überfischung und Bestandsgröße beruhen oder sich auf diese beziehen. Zudem sorge Öko-Test dafür, dass der September-Bericht zu den Followfood-Fischstäbchen in dieser Form nicht mehr veröffentlicht wird.

Followfood sieht sich als Leuchtturmunternehmen

Followfood produziert seine Produkte nach eigenen Angaben mit höchsten Nachhaltigkeitsstandards und legt alle Lieferketten und Produzenten bis zum Ursprung des Produktes offen.

„Die Lebensmittelindustrie ist der größte Hebel zur Einhaltung der planetaren Grenzen, und Followfood will als Leuchtturmunternehmen zeigen, wie ein Wirtschaften innerhalb dieser Grenzen möglich ist“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens, das 2021 einen Umsatz von 69 Millionen Euro erwirtschaftet und im gleichen Jahr erstmals einen Gemeinwohlökonomie-Geschäftsbericht mit erzielten 719 von 1000 möglichen Punkten vorgelegt hat.