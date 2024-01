Öffentliche Ringvorlesung über „Academic Cannibalism“ an der ZU

Die Zeppelin Universität (ZU) lädt alle Interessierten zur öffentlichen Ringvorlesung zum Thema „Academic Cannibalism“ ein. Leitfragen lauten: Wie könnte eine Universität aussehen, die sich nicht selbst verzehrt, sondern sich entschieden auf eine planetarische Zukunftstauglichkeit hin ausrichtet? Sind Universitäten womöglich Orte, die falsche Erwartungen wecken und krank machen?

Verantwortet wird die Ringvorlesung von Karen van den Berg, Inhaberin des Lehrstuhls für Kunsttheorie und Inszenatorische Praxis, Jan Söffner, Inhaber des Lehrstuhls für Kulturtheorie und -analyse, und Armen Avanessian, Inhaber des Lehrstuhls für Medientheorie.

Die Veranstaltungen starten am Dienstag, 6. Februar: Los geht’s mit einer einführenden Paneldiskussion „Was heißt hier Academic Cannibalism?“ mit Karen van den Berg, Jan Söffner und Armen Avanessian. Am Dienstag, 13. Februar, folgt: „Alle Macht den Zahlen? Die Universität im Wettbewerb um Exzellenz“ mit Richard Münch, Seniorprofessur für Gesellschaftstheorie und komparative Makrosoziologie an der ZU. Am Dienstag, 20. Februar, wird die Reihe fortgesetzt mit: „Moabit Mountain College als Bildungsplattform im Exil“ mit der Berliner Künstlerin und Aktivistin Marina Naprushkina. Beginn ist jeweils um 19.15 Uhr in der Black Box auf dem ZF Campus der ZU im Fallenbrunnen.

