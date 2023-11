Etwa 65.000 Menschen sterben in Deutschland jährlich an plötzlichem Herztod. Das entspricht 20 Prozent aller Todesfälle, die durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen verursacht werden, heißt es auf der Homepage des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK). Defibrillatoren können Leben retten. Seit 2018 installiert die Stadt Friedrichshafen an öffentlichen Orten automatisierte externe Defibrillatoren (AEDs). Diese sollen so einfach zu bedienen sein, dass jeder Bürger im Notfall Hilfe leisten kann, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Sabrina Schröder vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) stimmt dieser Aussage zu, betont aber die Wichtigkeit von Erste-Hilfe-Kursen. Sie ist selbst Ausbilderin und weiß, dass der Ernstfall auch für den Helfenden einen Ausnahmezustand bedeutet. Deshalb sei es wichtig, sich auch außerhalb eines solchen Ernstfalls anzuschauen, wie genau der elektronische Lebensretter funktioniert.

Schritt-für-Schritt zum Lebensretter

„Der Defibrillator erklärt alles Schritt für Schritt“, sagt Sabrina Schröder. Er sollte dann verwendet werden, wenn eine leblose Person ohne Herzschlag vor einem liegt, fährt sie fort. Im Idealfall finden sich zwei Helfer. „Der eine sollte sofort mit der Herz-Druck-Massage beginnen, während der andere den Defibrillator holt“, sagt Sabrina Schröder. Dieser führt die Helfer mit Symbolen und Sprachangaben Schritt für Schritt durch den Rettungsvorgang.

Die Ersthelferin macht es vor. Zunächst müsse der Notruf abgesetzt, dann der Oberkörper des Betroffenen freigelegt werden. „Schere und Rasierer befinden sich in einer Tasche am Defibrillator, falls die Kleidung aufgeschnitten oder die Brust rasiert werden muss“, erklärt Sabrina Schröder.

Dann werden die beiden Elektroden auf dem Oberkörper befestigt ‐ einer oben, einer auf der gegenüberliegenden Seite unten. Nun folgt die Aufforderung, den Elektrodenstecker am Defibrillator einzustecken. „Patient nicht berühren, Auswertung läuft“, schallt es aus dem Gerät, das im Ernstfall Leben retten soll.

Wer genau hinsieht, erkennt der Defibrillator am Parkhaus am See in Friedrichshafen. Er sieht zwar anders aus, als Sabrina Schröders Modell. Im Kern funktionieren aber alle ähnlich. (Foto: fey )

Jeder kann Leben retten: Erste-Hilfe-Ausbilderin Sabrina Schröder vom DRK in Friedrichshafen erklärt, wie der Defibrillator funktioniert. Bei der Herz-Druck-Massage verwendet sie Einmalhandschuhe, um sich zu selbst zu schützen. Diese gehören ebenso zur Lebensretter-Ausstattung, wie Schere und Rasierer. (Foto: fey )

„Es wird gemessen, ob ein Schock empfohlen wird“, erklärt Sabrina Schröder. „Patient nicht berühren. Drücken Sie die orangene Taste“, tönt es erneut aus dem Defibrillator. Eine Taste mit einem Blitz leuchtet auf. „Sobald der Schock abgegeben wurde, muss mit der Herz-Druck-Massage weitergemacht werden, bis der Notarzt eintrifft“, sagt Sabrina Schröder.

Hier sind die Defibrillatoren angebracht

„Im Ernstfall zählt jede Sekunde und jeder Einsatz“, wird Oberbürgermeister Andreas Brandt in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Deshalb hat die Stadt Friedrichshafen mittlerweile 13 AEDs angebracht. Sie befinden sich im Eingangsbereich des Rathauses am Adenauerplatz, des Zeppelin Museums, des Parkhauses Altstadt und des Parkhauses Am See.

In den umliegenden Teilorten sind sie an den Rathäusern in Ailingen und Kluftern, am Bürgerhaus Kluftern, am Gemeindehaus Berg sowie an der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch, am Kindergarten in Efrizweiler und an der Nestle-Apotheke Linden in der Kitzenwiese zu finden.

Die AEDs können rund um die Uhr genutzt werden und sind stets für alle zugänglich. Lediglich im Haus Sonnenuhr und in der Sporthalle in Fischbach seien diese nur während der Öffnungszeiten nutzbar. Pro AED belaufen sich die Kosten auf etwa 2000 Euro und werden von der Stadt getragen. Zum Einsatz seien die Defibrillatoren noch nicht gekommen, heißt es von Seiten der Stadt, und „so soll es auch gerne bleiben.“