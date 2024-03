Friedrichshafen

ÖDP und Unabhängige haben Kandidaten nominiert

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Nominierungsveranstaltung des Kreisverbandes. (Foto: OH )

Die Kandidaten der ÖDP und Unabhängige für die Kommunalwahl in Friedrichshafen stehen fest und wurden am 12. März in Fischbach im Hotel Maier gewählt.