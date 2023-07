Zu laut, zu dreckig, zu umweltschädlich: ÖDP–Gemeinderätin Marion Morcher kritisiert das Seehasenfeuerwerk und seine Macher.

In einem Bericht in der „Schwäbischen Zeitung“ hatten die Feuerwerker vorab von „leisen Effekten“ gesprochen. „Bereits die donnernde Einleitung des Feuerwerks um 22 Uhr mit mehren Kanonenschüssen, die meine Fenster 800 Meter vom See entfernt noch zittern ließen, straft dieser Aussage Lügen. Schlimm nicht nur für Haustiere, auch für die vielen Wasservögel und anderen Wildtiere, die gerade ihre Jungen großziehen. Dieser Stress ist nicht mit unserem Vergnügen zu rechtfertigen“, schreibt Marion Morcher.

„Laser kann mehr“

Sie widerspricht auch der Behauptung eines Feuerwerkers, wonach Laser (eine Alternative zu echtem Feuerwerk) nur geometrische Formen erzeugen können: „Ich empfehle, sich die großartigen Laser–Darbietungen von Tarm–Showlaser anzusehen, wie sie nicht nur große Musikbands, sondern auch Konzerne wie Audi und VW für ihre Aufführungen längst nutzen.“

Auch sei künstlicher Nebel ersetzbar, beispielsweise durch eine Wasserbrücke. „Ganz ohne Abfall und bedenklichen Feinstaub“, sagt die Gmeinderätin, die zudem den Einsatz von leuchtenden Drohnen vorschlägt.

Nur noch ein Feuerwerk an Silvester

Die Sorge der Feuerwerker um den lukrativen Auftrag beim Seehasenfest könne sie verstehen, sagt Morcher. Ihr Lösungsansatz: „Vielleicht könnten wir es ja schaffen, dass es an Silvester nur noch ein zentrales Feuerwerk gibt, das sie dann ausführen dürfen.