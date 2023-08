Der Gemeinderat wird sich bald erneut mit der Friedrichstraße beschäftigen. Im Sommerinterview wehrt sich Oberbürgermeister Andreas Brand gegen Kritik von Volleyball–Fans, bezieht Stellung zur Merglen–Schule und zur „Landshut“ und mahnt zur Sparsamkeit. Ob er 2025 noch einmal antreten will, verrät er nicht.

Viele Häfler halten den Umbau der Friedrichstraße für Murks. Sie auch?

Ich denke, wir müssen von den Fakten ausgehend zurück– und nach vorne schauen. Der damalige Baubürgermeister hat dem Gemeinderat verschiedene Varianten vorgestellt und das Gremium hat im April 2021 einen mehrheitlichen Beschluss gefasst, der ein Kompromiss war und alles Mögliche unter einen Hut bringen sollte. Keine der vorhandenen Nutzungsarten sollte komplett ausgebremst werden: Autos, Fußgänger, Radler, Stadtverkehr, Parkhausnutzung, Gewerbe, Gastronomie. Der Eingriff sollte möglichst gering ausfallen, die Mehrheit im Rat wollte weder eine Einbahnstraße noch ein Durchfahrtsverbot. Das war der Rahmen, aus dem die jetzt umgesetzte Kompromisslösung entstanden ist.

Und mit der sind Sie zufrieden?

Nein, das ist kein Zustand, mit dem die Stadtverwaltung und, wie ich vielfach hören kann, auch die Bürgerinnen und Bürger zufrieden sind. Wir gehen da im Herbst nochmal ran. Es ist jetzt besser als vorher, aber es ist noch nicht gut.

Verstehen Sie die teilweise heftige Kritik und die Forderung nach schnellen Veränderungen?

Natürlich verstehe ich die Kritik. Schnellschüsse wären jetzt aber nicht klug. Gemeinderat und Stadtverwaltung wollen ja eine Lösung, die breit getragen wird. Deshalb manchen wir eine saubere Analyse und dann entscheidet der Gemeinderat im Herbst.

Wann entscheiden Sie denn in Sachen ZF–Arena?

Die Sachlage ist unverändert, unser Ziel auch: Wir wollen Klarheit über die Zukunft der ZF–Arena bekommen. Wir verstehen die Ungeduld nicht nur der Volleyball–Fans, aber soll ich beim Denkmalschutz einfach auf den Tisch hauen? Erreichen wir damit irgendwas? Ich werbe immer noch für die nötige Geduld. Die Verwaltung erarbeitet aktuell in Abstimmung mit der Denkmalpflege die notwendige Beschlussgrundlage für den Gemeinderat, der voraussichtlich im Dezember entscheiden soll. Danach können wir den entsprechenden Antrag bei der Denkmalpflege einreichen.

Wenn die Behörde den Abriss erlaubt, wann kommen dann die Bagger?

Entscheidend ist, dass wir bis dahin unsere parallel bereits laufenden Planungen abschließen: Am Ende muss für den Fall, dass wir eine neue Halle bauen können, eine klare politische Entscheidung stehen, mit einem klar hinterlegten Bedarf und einem entsprechenden Raum– und Funktionsprogramm.

Und wenn es nicht zum Abriss kommt?

Unser Ziel ist und bleibt, mit dem Denkmalschutz zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen. Es hilft doch nichts, wenn wir jetzt das Rumpelstilzchen machen. Ich darf zudem darauf hinweisen, dass an anderen Stellen schon an Lösungen gearbeitet wird, um mittelfristig Hallenkapazitäten zu schaffen. Stichwort: Neubau Rotachhalle in Ailingen und Campuslösung an der Stelle der alten Festhalle.

Vor allem Volleyballer und Fans sind mit der Situation seit Sperrung der Arena unzufrieden. Sie fordern schnellere Lösungen und mehr Unterstützung. Immer wieder wird auch eine Grundsatzentscheidung in Sachen Profisport gefordert.

In Summe hat der Gemeinderat allein für die Jahre 2022 bis 2025 ein Budget von drei Millionen Euro für die Volleyball GmbH bereitgestellt. Das darf auch mal wahrgenommen werden, anstatt von der Seitenlinie ständig Kritik über angeblich fehlende Unterstützung zu äußern. Das ist ein klares Zeichen in einer Notsituation. Und dass es eine Grundsatzentscheidung geben soll, hat der Gemeinderat bereits im Mai 2022 beschlossen. Wenn der neue Bürgermeister Andreas Hein im Oktober sein Amt antritt, wird das Thema Volleyball sicher einer seiner ersten Schwerpunkte sein. Im Kern geht es tatsächlich um die grundsätzliche Frage, ob das Konstrukt aus Profisport, Bundesstützpunkt und Amateurarbeit mit Mitteln der Stadt, der Stiftung und der Stiftungsbetriebe eine Zukunft haben soll.

Was denken Sie denn?

Der Vorrang der Politik bedeutet für mich, dass wir als Verwaltung die Fakten und unsere Bewertung immer als Erstes dem Gemeinderat vortragen. Das werde ich auch bei diesem Thema so halten.

Verraten Sie uns, ob Sie den Fallenbrunnen 18 für einen guten Standort für die Albert–Merglen–Schule halten?

Bisher war von einer schulischen Nutzung des Gebäudes nie die Rede. Wir sind immer von einer Kombination aus Gewerbe und Wohnen ausgegangen. Wir prüfen aber den jetzt aus den Reihen des Gemeinderats ins Spiel gebrachten Standort so rasch wie möglich. Wir müssen uns, Verwaltung und Gemeinderat, aber schon an die eigene Nase fassen und uns fragen lassen, warum unsere Planungsprozesse so langwierig sind. Die jetzt angestoßene Prüfung des neuen Standorts bedeutet, dass wir ein Jahr verlieren auf dem Weg zur neuen Albert–Merglen–Schule.

Viel Zeit ins Land gestrichen ist beim Thema „Landshut“, jetzt zeichnet sich in der „Halle Q“ eine Lösung ab. Mit dem Segen der Stadt und des OB?

Die Stadt hat von Anfang an eine klare Haltung vertreten: Wer bestellt, der bezahlt auch. Die Entscheidung, dass die Bundeszentrale für politische Bildung den eindeutigen Auftrag hat, sich um einen Lernort zu kümmern, begrüße ich daher. Wir haben die Bundeszentrale für politische Bildung seither sehr konstruktiv begleitet und uns zum Beispiel aktiv in die Standortsuche eingebracht. Über manche Kommentare vom Spielfeldrand zur Haltung der Stadt, naja, da stehe ich drüber. Der „Lernort Landshut“ wird in die Angebotslandschaft Friedrichshafens eingebunden, er wertet auch das Areal rund um den Flughafen auf.

In den vergangenen Monaten haben Sie immer wieder betont, dass Friedrichshafen sparen muss. Sind wir wirklich so arm?

Welche Stadt am Bodensee oder in Oberschwaben würde sich selbst als arm bezeichnen? Friedrichshafen und Biberach standen in Sachen Steuereinnahmen immer schon gut da, Ravensburg hat stark aufgeholt. Aber: Unsere Einnahmen — mit Ausnahme der stark einbrechenden Gewerbesteuer — stagnieren, wenn auch auf hohem Niveau. Friedrichshafen ist derzeit unterdurchschnittlich bei den Einnahmen, gibt aber überdurchschnittlich viel aus im Vergleich zu anderen Städten. Mein Fokus deshalb: Pflicht vor Kür. Nicht jeder Wunsch ist umsetzbar, nicht jede Idee machbar.

Was tun?

Wir müssen öfters und klarer priorisieren. Friedrichshafen ist nicht resilient genug für die Einnahmerückgänge der letzten Jahre. Derzeit können wir mit den laufenden Einnahmen nur die laufenden Ausgaben decken. Alle Investitionen bezahlen wir im Moment mit Rücklagen aus der Vergangenheit oder mit neuen Schulden.

Corona, Krieg, Energie, Inflation — im Moment folgt eine Krise auf die andere. Wann hört das denn wieder auf?

Wenn wir nur in der Glaskugel lesen könnten... Uns treiben so viele Probleme auf einmal um, so eine Situation habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Wir hier vor Ort versuchen, beherzt damit umzugehen und aus Fehlern zu lernen. Was uns wirklich helfen würde: entschlossene Lösungen aus Berlin, kein Streit auf offener Bühne. Wir sollten mehr auf Eigeninitiative setzen und die Wirtschaft nicht am ordnungspolitischen Gängelband führen.

Schwabstraße, Merglen–Schule, Strandbad — nach unserer Wahrnehmung werden Konflikte auch im Lokalen immer härter, die Akteure immer kompromissloser. Sehen Sie das auch so?

Ich glaube nicht, dass beim Widerstand gegen Projekte Lautstärke und Vehemenz zugenommen haben. Die Prozesse sind aber transparenter, man kann sich heute über viele verschiedene Medien einfacher organisieren als früher. Und der Protest entzündet sich auch an kleineren Projekten.

Neue Wege geht der Protest einiger Klimaaktivisten. Wie beurteilen Sie die Entwicklung?

Teile dieser Bewegung brechen Recht und Gesetz. Das ist nicht zu akzeptieren. Was mich ärgert: Dieses Verhalten dient in keiner Weise dem Klimaschutz. Es grenzt Menschen aus, die nach richtigen Antworten suchen, aber anderer Meinung sind als diese Aktivisten. Wir fragen hier vor Ort: Was funktioniert wirklich? Was zahlt tatsächlich auf den Klimaschutz ein? Wir haben als Stadt noch nie so viel Geld für dieses Thema ausgegeben wie im Moment. Wer sich nicht auf die Reise macht, der kommt auch nicht an. Die Stadt Friedrichshafen hat sich schon vor Jahren auf die Reise gemacht und investiert mehr denn je in Klimaschutz.

Können Sie nicht verstehen, dass gerade junge Menschen angesichts der dramatischen Entwicklung die Geduld verlieren?

Natürlich kann ich die Ungeduld verstehen. Wir müssen aber halt ein paar Fragen klären: Wer bezahlt das alles, beispielsweise. Klimaschutz gibt es nicht zum Null–Tarif. Polararisierung schadet dem Ziel. Und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber.

Im kommenden Jahr stehen Kommunalwahlen an. Welchen Gemeinderat wünschen Sie sich?

Im Moment ist das Wichtigste, dass sich viele Bürgerinnen und Bürger dafür interessieren, in Ortschaftsräten, Gemeinderäten oder im Kreistag mitzuarbeiten. Alle, die die Politik verbessern wollen, haben jetzt die Möglichkeit, sich einzubringen. Ich hoffe auf eine hohe Wahlbeteiligung und interpretiere das Ergebnis lieber nach der Wahl.

Befürchten Sie, dass die AfD in den Häfler Gemeinderat einzieht?

Ich bin vor einer Wahl zur Neutralität verpflichtet und äußere mich nicht zu irgendeiner Partei oder Gruppierung. Das Wort des Wählers zählt.

Äußern Sie sich schon zur OB–Wahl 2025? Treten Sie noch einmal an?

Für eine Entscheidung ist es jetzt viel zu früh. Fragen Sie mich in einem Jahr noch mal. Was ich sagen kann: Ich habe Freude an meinem Amt. Unverändert. Es ist ein Privileg, für und in dieser Stadt, für und mit den Bürgerinnen und Bürgern arbeiten zu dürfen.