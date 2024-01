Nutellabrot statt Hexenschuss

Auf eines kann ich mich immer verlassen: Früher oder später erwischt mich der Hexenschuss. Zuletzt war ich schon richtig unruhig, weil er arg lang auf sich warten ließ. Denn mit dem Hexenschuss ist es wie mit einem schon länger angekündigten Erdbeben: Je mehr er sich aufstaut, desto heftiger werden seine Schäden sein. Los Angeles und ich haben also einiges gemeinsam. Das heißt, inzwischen nicht mehr: Los Angeles wartet immer noch bang aufs große Beben. Bei mir dagegen ist das Bangen vorbei: Am Mittwochmorgen schlug der Hexenschuss zu. Als ich mich nach der Schüssel mit dem Katzenfutter bückte, fuhr er heftig ins Gebälk. Und ahnen Sie, warum? Weil ich gesund leben möchte. Weil ich mich täglich aufs Ergometer schwinge und in geduckter Rennfahrerhaltung meinen Speckpolstern davonradle. Dabei sagt doch schon das Sprichwort: Schuster, bleib bei deinen Leisten! Was für mich in etwa bedeutet: Süßer, bleib bei deinen Nutellabroten! Denn die Lendenwirbelsäule eines Rennfahrers hatte ich nun wirklich nie. Sobald ich es wieder aufs Ergometer schaffe, werde ich so senkrecht strampeln, als säße ich auf einem Holländerrad. Natürlich mit einem Nutellabrot in der Hand.