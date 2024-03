Nur eine gute Halbzeit ist nicht gut genug

Die Bezirksliga-Handballer der HSG Friedrichshafen-Fischbach haben bei der SG Ulm-Wiblingen nicht über die vollen 60 Minuten überzeugt. Eine recht ordentliche Halbzeit führte unter dem Strich zu einer verdienten 29:33-Niederlage. 7:18 lagen die Blisshards nach den ersten 30 Minuten bereits hinten.

Mit einer guten Portion Optimismus und dem vollen Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten machten sich die HSG-Handballer um Trainer Marius Ratt auf dem Weg in die Tannenplatzhalle nach Wiblingen. Denn eine breitere Bank sollte den Gästen vom Bodensee größere Chancen auf einen Punktgewinn oder sogar einen Sieg geben. Und in den ersten Minuten lief es aus Sicht der Häfler ordentlich. Aber mit zunehmender Spieldauer wuchs der Rückstand konstant an. Ausgelassene Chancen und ein paar Aluminiumtreffer sorgten für einen 3:8-Rückstand, Auszeit der Häfler Bank (16.). Doch auch im weiteren Spielverlauf war bei Friedrichshafen-Fischbach in der Offensive der Wurm drin. Die Schwierigkeiten mit dem harzfreien Spielgerät waren nicht zu übersehen. Zudem fehlte es in der Abwehr an der nötigen Aggressivität beziehungsweise dem passenden Timing. 18:7 zur Pause.

Am Ende steigt die Treffsicherheit

Die Häfler Handballer waren zwar bemüht, fanden aber nicht immer die passenden Lösungen. Das sollte sich nach zwei Dritteln der bis dato ziemlich einseitigen Begegnung ändern. Die Mannschaft von Ratt und Ingo Ortlieb stabilisierte sich zusehends. Die sich bietenden Möglichkeiten landeten nun öfter im gegnerischen Netz. „Da sind wir dann endlich ins Tempo gegangen und haben besser getroffen. Leider ist es uns nicht gelungen, zwei gute Halbzeiten abzuliefern“, betonte Ratt. In den letzten vier Minuten der Partie markierte die HSG gleich fünf Treffer in Serie, während den Hausherren kein Tor gelang. Macht also unter dem Strich 22 erfolgreiche Abschlüsse nach dem Pausentee. Erfolgreichster Schütze im HSG-Trikot war Ben Leichtle mit acht Treffern. Dennoch aber zu wenig, wenn man in der ersten Hälfte gerade einmal sieben Mal trifft und die Kugel 18-mal im eigenen Netz landet.

Am kommenden Wochenende sind die Blisshards spielfrei, bevor am Samstag, 23. März, um 19.30 Uhr das Gastspiel beim Spitzenreiter TG Biberach ansteht.

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Pietsch, Göser (beide Tor); Rebstein (7 Tore, 5 Siebenmeter/4 Tore), Leichtle (8), Westerholt (4), Ksobiak (3), Jörger (2), E. Müller (2), Röhner (1), A. Müller (1), Kotnik (1), Neher, Braunmiller, Keller.