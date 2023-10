Nur ein Punkt, aber die Blisshards bleiben noch ruhig

Drei Niederlagen und ein Unentschieden ‐ den Saisonstart in der Handball-Bezirksliga hatten sich die Männer der HSG Friedrichshafen-Fischbach anders gewünscht. Noch bleiben die Verantwortlichen um den Vorsitzenden Ingo Ortlieb aber ruhig.

Ihre dritte Saisonpleite kassierten die Blisshards am vergangenen Samstag gegen die HSG Langenau/Elchingen II. 25:27 (13:14) endete das Heimspiel in der Bodenseesporthalle aus Häfler Sicht. Dabei gab es einige Parallelen zum 29:31 bei Aufsteiger TV Weingarten. Erneut startete die HSG schlecht in die Partie. Nach rund zehn Minuten lagen die Blisshards schon 1:6 hinten. „Wir können auch nicht sagen, wo das Problem ist. Die Jungs machen sich konzentriert warm“, sagte Ortlieb, der in der Anfangsphase „überhastete Abschlüsse“ erkannte. Dann zeigten die Häfler eine starke Moral, erarbeiteten sich eine 18:17-Führung (38.) ‐ Elias Rebstein kam auf sehr starke 14 Tore. Wie schon in Weingarten gab es allerdings immer wieder Phasen, in denen der Gegner in wenigen Minuten drei oder vier Treffer am Stück erzielte.

Die Jungen „sollen sich ihre Hörner abstoßen“

„Das treibt uns keine Sorgenfalten auf die Stirn. Wir haben die Mannschaft noch etwas verjüngt und die Jungen machen das gut. Wir hätten in allen Spielen punkten können“, sagt Ortlieb. Das Team benötigt aber mehr Cleverness in den engen Momenten. „Manchmal geht es zu schnell für die Jungen. Sie kriegen da von uns aber die Zeit und sollen sich ihre Hörner abstoßen“, sagt Ortlieb, der die HSG als „Rückrundenmannschaft“ einschätzt. Der Vorsitzende setzt dabei auch auf die Erfahrung von Julian Fischinger (Linksaußen), Adrian Müller (Rückraum Mitte) und Maximilian Mohr (Rückraum rechts), die aktuell verletzt fehlen. Müller hat sich den Ellenbogen ausgekugelt und wird wohl bis Jahresende ausfallen. Bei Mohr (Knieentzündung) ist es ungewiss. Fischinger steht kurz vor seinem Comeback.

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Pietsch, Richter (Tor); Rebstein (14 Tore, 6 Siebenmeter/6 Tore), Pentzlin (3), Ksobiak, Dreher, Leichtle, Jörger (1, 1/0), Lunkwitz (2), Röhner (1), Braunmiller (1), Keller, Kotnik (3).