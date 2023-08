Vor dem Tierheim in Friedrichshafen ist in der Nacht auf Dienstag offenbar ein Hund ausgesetzt worden. Als die Tierheimleiterin am Morgen ankam, fand sie eine an den Zaun gebundene Leine und eine Decke vor - aber keinen Hund. Von dem Tier fehlt bislang jede Spur.

"Wir haben keine Ahnung, nach was für einem Hund wir suchen", bringt Carola Fuchsloch, erste Vorsitzende des Tierheims, das Problem auf den Punkt.

Hoffnung auf Hinweise

Die Größe des Halsbandes lege lediglich nahe, dass es sich um ein mittelgroßes Tier handeln muss. Auch wann der Hund dort angebunden wurde, sei schwer zu sagen - irgendwann zwischen Montagabend und Dienstagmorgen.

Diese Leine und Decke hat die Tierheimleiterin am Dienstagmorgen entdeckt. Nun erhofft sich das Tierheim-Team Hinweise, nach was für einem Hund sie Ausschau halten sollen. (Foto: Facebook Tierheim Friedrichshafen )

Fuchsloch und ihr Team vom Tierheim haben auf Facebook ein Foto der Decke und der Leine veröffentlicht. Sie hoffen auf Hinweise von jemanden, der den Hund kennt. "Damit wir wissen, wonach wir suchen, einem alten oder jungen Hund oder nach einem Welpen", erklärt Fuchsloch.

Boxen hätten Schutz geboten

Sie zeigt sich über die Tat empört. "Irgendjemand hat da einfach seinen Hund entsorgt. Das ist in keinster Weise akzeptabel." Dass das Tier am Zaun festgebunden wurde, hätte laut Fuchsloch nicht sein müssen. "Wir haben neben dem Eingang Boxen, in die man die Tiere setzen kann." Diese Boxen sollen aber kein Freifahrtschein sein, Tiere einfach loszuwerden, betont Fuchsloch.

Laut Paragraf 3 des Tierschutzgesetzes ist es verboten, "ein im Haus, Betrieb oder sonst in Obhut des Menschen gehaltenes Tier auszusetzen oder es zurückzulassen, um sich seiner zu entledigen oder sich der Halter- oder Betreuerpflicht zu entziehen."

Polizei hält Ausschau

Das Tierheim habe die Polizei, das Technische Hilfswerk, die Messe und eine Hundetrainerin informiert. Die Messe, weil sich das Tierheim dort in der Nähe befindet und es sein könnte, dass sich der Hund in einer der Hallen verkrochen hat. Die Trainerin, um möglicherweise mit einem Hund nach dem entlaufenen Tier zu fahnden.

Die Polizei bestätigt, dass das Tierheim den entlaufenen Hund gemeldet hat. "Die Streifen sind entsprechend informiert und halten Ausschau", sagt Polizeisprecher Christian Sugg.

Kontakt zum Tierheim unter Telefon 07541 6311 (Nachricht mit Kontaktdaten auf Anrufbeantworter hinterlassen) oder per Mail [email protected]heim-fn.de