Der Rückzug des VfB Friedrichshafen aus der Volleyball–Champions–League war ein echter Paukenschlag. Er wirft auch ein erneutes Schlaglicht auf ein Dauerthema der Häfler Kommunalpolitik: die missliche Hallensituation in der Stadt. Eine Umfrage bei den Verantwortlichen zeigt: Auf schnelle Lösungen braucht man nicht zu hoffen. Die von vielen Volleyballfans geforderte Öffnung einer Messehalle unterstützen nur die Grünen.

Den Rückzug aus der Champions League nennt das Rathaus eine schwierige Entscheidung, „die aber nachvollziehbar ist und die wir respektieren. Auf ein junges und ambitioniertes Team zu setzen, ist eine gute und kluge Strategie.“ Eine schnelle, günstige und einfache Lösung für eine Halle in der notwendigen Größe sei nicht möglich, schreibt die Verwaltung. Wegen einer möglichen Nutzung einer Messehalle verweist das Rathaus auf die Messegesellschaft.

ZF–Arena? Denkmalschutz!

Wenig überraschend: Zur ZF–Arena gibt es keinen neuen Stand: „Solange eine Entscheidung über den Denkmalschutz noch offen ist, kann es auch keinen Zeitplan für eine neue oder sanierte Halle an diesem Standort geben“, schreibt Stadtsprecherin Monika Blank.

Auch die sogenannte Campus–Lösung — ein Hallen–Neubau auf dem Grundstück der alten Festhalle, verbunden mit weiteren Verbesserungen für die umliegenden Schulen — ist noch nicht in Sichtweite. Denn zunächst muss der Neubau der Rotachhalle geplant und umgesetzt werden. Erst dann kann die alte Festhalle abgerissen werden.

„Perspektive ohne Königsklasse“

Bei den Gemeinderatsfraktion stößt die Entscheidung der Volleyball GmbH, sich aus der Champions League zurückzuziehen, auf Verständnis. CDU–Fraktionschef Achim Brotzer nennt sie angesichts der „Sachzwänge so schlüssig wie nachvollziehbar“. Professioneller Volleyball in Friedrichshafen habe aber auch ohne „Königsklasse“ seine Fans und Perspektive.

Auch die Grünen nennen die Entscheidung der Volleyball GmbH nachvollziehbar. „Andererseits sind die Volleyballer des VfB das internationale Aushängeschild der Stadt, deshalb ist der Imageschaden groß“, so die Fraktion, die erneut eine Messehalle ins Spiel bringt, als „schnelle und gute Alternative. Bei guter Planung könnten zusätzlich noch zwei Felder für den Schulsport entstehen“.

„Nicht umsetzbar“

SPD/Linke sehen in der Entscheidung des VfB keinen Imageschaden für die Sportstadt Friedrichshafen, „denn die Gründe können nachvollziehbar dargestellt werden“. Eine zeitnahe Lösung des Hallenproblems für die Volleyballer sehen die Genossen nicht: „Die Nutzung der Messehallen wurde seitens der Messe überprüft und als nicht umsetzbar angesehen“, schreibt die Fraktion.

„Konsequent und folgerichtig“ nennen die Freien Wähler den Schritt des VfB. „Natürlich wird es Gesprächsthema nicht nur in der Stadt sein, die eine oder andere Schadenfreude eingerechnet. Aber vielleicht wird auch deutlich, dass auch in FN die finanziellen Bäume nicht in den Himmel wachsen und Pflicht vor Kür kommt.“ Man hoffe, dass der Volleyball „einen Weg findet, um sich auf unabhängigere finanzielle Füße zu stellen“. Dem Thema Messehallen erteilen die FW eine Absage: „Auch mantramäßig vorgetragene Wünsche und Argumente in Richtung Messe werden nicht durch häufiges Wiederholen sachlicher und fundierter.“

„Langsamer Prozess des Absinkens“

Wirtschaftlich nachvollziehbar, für die Sport–Stadt Friedrichshafen „nicht nur emotional leider keine gute Nachricht“ — so lautet die Bewertung des Netzwerks für Friedrichshafen. Man hoffe, dass der Rückzug nur für eine Saison gilt. Dauerhaft ohne Champions League drohe „ein langsamer Prozess des Absinkens“. Die Fraktion kritisiert, dass die Planung einer neuen Mehrzweckhalle bei Baubürgermeister Fabian Müller keine Priorität besitze.

Die FDP–Fraktion nennt die Entscheidung der des europäischen Volleyballverbandes, dem VfB keine Ausnahmegenehmigung für die Bodensee–Airport–Arena zu gewähren, irritierend: „Da gehören wohl einige Regularien auf den Prüfstand!“ Die Fraktion ÖDP/parteilos hat die Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ nicht beantwortet.

Messe braucht „vollen Zugriff“

Die Messe kommentiert die aus Fankreisen zu vernehmende Forderung, eine ihrer Hallen für die Volleyballer nutzbar zu machen, zurückhaltend. Die Lage sei jetzt anders als zu Pandemiezeiten, so Pressesprecher Frank Gauß. „Erfolgreich betrieben werden kann das aktuelle und zukünftige Messegeschäft für alle Beteiligten nur unter Gewährleistung komplexer und langfristig geplanter Serviceleistungen — essentiell damit verbunden ist der volle Zugriff auf unser gesamtes Gelände mit seinen veranstaltungsspezifischen Belegungen.“ Eine mögliche Nutzung führe zudem dazu, dass der VfB „jedes Mal für die Gestaltung einer Sport–tauglichen Anlage zu sorgen“ hätte.

Empfohlene Artikel Verkehrschaos Radfahrer bezeichnen Friedrichstraße als unzumutbar q Friedrichshafen

Dies bewertet die Volleyball GmbH ähnlich. „Der Aufbau des Champions League–Setups in einer Messehalle würde ähnliche Kosten verursachen wie ein Spieltag beispielsweise in der Ratiopharm–Arena in Neu–Ulm. Es geht dabei um die Errichtung der Volleyball–Infrastruktur: Das heißt der Aufbau der Tribünen, zusätzliche Beleuchtung, Tontechnik, Umkleidemöglichkeiten und der Hallenboden — neben den Kosten für die Anmietung einer Messehalle inklusive der Nebenkosten ist das ein hoher finanzieller Aufwand. Zum jetzigen Zeitpunkt wäre nur eine Lösung infrage gekommen, die Bundesliga, den Pokal und die Champions League abbilden kann“, teilt Geschäftsführer Thilo Späth–Westerholt auf Anfrage mit.

Debatte im Herbst

Die Stadtverwaltung plant, wie vom Gemeinderat 2022 beschlossen, „über die grundsätzliche Frage zur bisherigen städtischen Zielsetzung und Haltung zum Volleyball–Profisport in Friedrichshafen“ im Herbst zu beraten. Während die CDU für eine Grundsatzentscheidung aktuell keinen Anlass sieht, meinen die Grünen, dass man eine solche brauche zur Frage, ob die Stadt in puncto Volleyball international in Erscheinung treten möchte. SPD/Linke sagen, dass man „der Entscheidung, wie viel uns der Profivolleyball wert ist“, mittelfristig nicht ausweichen könne.

Die Freien Wähler gehen davon aus, dass es bis zum Ende der bereits beschlossen Zuschüsse für den VfB, die im Frühjahr 2025 auslaufen, keine Grundsatzdiskussion geben wird. Das Netzwerk ist der Ansicht, dass der VFB „mittel–, besser langfristige Zusagen“ braucht. „Er muss aus der kurzfristigen, zumeist ereignisgetriebenen Planung endlich heraus.“ Mit dieser Grundsatzentscheidung müsse sich noch der aktuelle Gemeinderat befassen.