Schülerinnen und Schüler des Graf-Zeppelin-Gymnasiums Friedrichshafen haben sich im Geschichtsunterricht mit Widerstandskämpfern aus der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt.

Die Schüler gestalteten sogenannte Museumskoffer, die sie am vergangenen Samstag in der Häfler Gedenkstunde für Nazi-Opfer auf dem Fridolin-Endraß-Platz der Öffentlichkeit präsentiert haben.

Jeder Museumskoffer stellt einen Menschen vor, der während des Nationalsozialismus Widerstand leistete, darunter Sophie Scholl, Janusz Korczak und der Häfler Eisenbahner Fridolin Endraß. Die Vorstellung der Koffer sei zwar nicht Teil des offiziellen Programms der Gedenkstunde gewesen, berichtet die Geschichtslehrerin Rebekka Schnell, die das Projekt mit der 9c ins Leben gerufen hatte.

Die 9b setzte sich mit Widerstandskämpfern auseinander und gestaltete Erklärvideos über die Persönlichkeiten, etwa über Fridolin Endraß.

Aber die Besucher hätten großes Interesse an den Koffern gezeigt. Die Ausstellung sei ein Anlass gewesen sei, sich auch über Generationen hinweg zu unterhalten. Die Schüler berichteten ihr von intensiven Gesprächen mit den Teilnehmern der Gedenkstunde.

Nachdenken über Mut

Die Museumskoffer sollen dazu beitragen, die Erinnerung an die Opfer des Holocausts wachzuhalten und die Relevanz von Mut und Widerstand in der gegenwärtigen Gesellschaft zu betonen. Die Schüler hatten im Unterricht darüber reflektiert, was es bedeutet, Mut zu haben - sowohl früher als auch heute. Sie wählten einen Widerstandskämpfer aus, mit dem sie sich beschäftigten, erzählt Schnell.

Schülerinnen und Schüler stellten ihre Museumkoffer den Besuchern der Häfler Gedenkstunde zum Internationalen Holocaustgedenktag vor, darunter auch Oberbürgermeister Andreas Brand. (Foto: sig )

Bis zum Internationalen Holocaustgedenktag sollte das Projekt abgeschlossen sein - dass die Koffer allerdings bei der Gedenkstunde präsentiert wurden, sei ursprünglich nicht geplant gewesen, so Schnell. Es sei die Idee eines Schülers gewesen, der sich im Häfler Jugendparlament engagiert.

Widerstandskämpfer sind „große Vorbilder“

Auch die 9b setzte sich mit Widerstandskämpfern auseinander. Sie gestaltete Erklärvideos über die Persönlichkeiten, etwa über Fridolin Endraß. „Viele kennen den Fridolin-Endraß-Platz“, sagt Schnell - aber den geschichtlichen Hintergrund eher nicht.

Die Schülerinnen und Schüler haben jedenfalls einiges durch die Projekte gelernt. Für Louisa, Pia, Leonie und Layla aus der 9c sind Hans und Sophie Scholl „große Vorbilder“. Sie schreiben: „Wir haben sie als sehr starke Persönlichkeiten ihrer eigenen Generation kennen gelernt.

Sie besaßen sehr großen Mut und zeigen, dass man an sich selbst und seine Überzeugungen glauben kann. Wir haben uns von ihnen inspirieren lassen und gelernt mit Optimismus und Zuversicht in die Zukunft zu schauen.“ Es sei wichtig, sich nicht nur auf das eigene Leben zu konzentrieren.

Die Museumskoffer sind in der Aula des Graf-Zeppelin-Gymnasiums ausgestellt.