Der nächste Sommer kommt bestimmt – und mit ihm der nächste Trip in die Sonne: Das verspricht die Flughafen Friedrichshafen GmbH in einer neuen Presseinformation, verbunden mit neuen Zielen für 2024. Für alle Urlauber aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz gibt es demnach zwei neue Nonstop-Flugverbindungen an den Strand, denn: Der österreichische Insel-Experte Rhomberg Reisen startet neu ab Friedrichshafen mit Charterflügen nach Korsika und auf die griechische Ferieninsel Lefkas.

Ab 28. April soll es laut der Pressemitteilung mit Rhomberg Reisen nach Korsika gehen. Jeden Sonntag verbindet Avanti Air Friedrichshafen mit Calvi. Etwas mehr als eine Flugstunde soll die Reise dauern. „Die reizvolle Verbindung von Bergen und Meer lockt gerade Aktivurlauber, um Wandern, Bergsteigen, Biken mit Strand und Sonne zu kombinieren“, heißt es weiter.

Themenwochen geplant

Bei speziellen Themenwochen sollen zudem Yoga, Trailrunning und Hochtouren auf dem Programm stehen. Neben Friedrichshafen verbindet der Rhomberg-Charter bis Mitte Oktober auch Memmingen, Innsbruck, Salzburg, Wien, Graz und St. Gallen-Altenrhein mit Korsika.

Sonne, Strand und Griechenland pur will Rhomberg Reisen auch mit seiner zweiten neuen Flugverbindung ab Friedrichshafen bieten: Ab 11. Mai geht es vom Bodensee-Airport zur griechischen Insel Lefkas und dem Festland Epirus, wo sich auch der Flughafen Preveza befindet. „Jeden Samstag geht es mit Avanti Air nonstop zu einer der schönsten griechischen Inseln, die insbesondere mit traumhaften Stränden begeistert“, verspricht der Reiseveranstalter. Aber auch das Festland Epirus überzeuge mit seiner Mischung aus grüner Gebirgslandschaft und traumhafter Küste sowie mit kulturellen Höhepunkten wie den Meteora-Klöstern. Weitere Flüge finden ab Wien statt.