Reicht das? Darüber diskutieren nicht nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Friedrichshafen. Am Mittwochabend war bekannt geworden, dass Chefarzt Prof. Dr. Jochen Wöhrle sein Amt als Medizinischer Direktor des Medizin-Campus Bodensee ruhen lässt, bis externe Untersuchungen zu den Vorwürfen einer verstorbenen Ärztin des Krankenhauses gegen ihn persönlich und die Klinik abgeschlossen sind.

Zudem werden der Kardiologe und der Geschäftsführer des Klinikverbandes, Frank Klöckner, nicht in die Steuerung und Berichterstattung der Untersuchung einbezogen. Als Chefarzt ist Wöhrle weiterhin tätig.

Mitarbeiterversammlung am Montag

Ob diese Schritte für Ruhe innerhalb der Belegschaft des MCB sorgen werden, bleibt abzuwarten. Für Montag ist eine Mitarbeiterversammlung angesetzt, an der dem Vernehmen auch Oberbürgermeister Andreas Brand teilnimmt, der Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums ist. Zudem soll Rechtswanwalt Andreas Minkoff, der für die Kanzlei Feigen Graf die externe Untersuchung leiten wird, vor Ort sein.

Der Aufsichtsrat hatte die Strafrechts- und Compliance-Kanzlei mit der Aufarbeitung von Vorwürfen beauftragt, die eine Oberärztin gegenüber dem Klinikum erhoben hatte. Die Medizinerin, der offenbar fristlos gekündigt worden war, hat im Dezember mutmaßlich Suizid begangen.

Vorwürfe zurückgewiesen

Sie hatte den Einsatz von angeblich ungeeignetem Personal durch Wöhrle kritisiert, durch den es zu Todesfällen gekommen sein soll. Zudem habe der Chefarzt Behandlungen bei Komplikationen durch Spezialisten erschwert, so ein weiterer Vorwurf. Die Klinik hat alle Anschuldigungen als falsch zurückgewiesen.

Auch Kripo und Staatsanwaltschaft interessieren sich für die Vorkommnisse. Deren Arbeit befindet sich weiter im Stadium der Vorermittlungen. Dies bedeutet, dass geprüft wird, ob ein begründeter Anfangsverdacht besteht. Nur wenn der vorliegt, kann ein förmliches Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

Zeugenbeistände zugelassen

Im Rahmen der vom Aufsichtsrat beauftragten externen Untersuchung wird die Kanzlei Feigen Graf medizinische, pflegerische und weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums befragen. Die Befragten können sich dabei von sogenannten Zeugenbeiständen, also zum Beispiel Rechtsanwälten, Betriebsräten, Gewerkschaftern, aber auch Partnern oder Freunden begleiten lassen.

Die Befragungen finden nicht anonym statt. „Um eine effektive Aufarbeitung zu gewährleisten“, werde die Kanzlei „die gewonnenen Beweismittel und Quellen transparent dokumentieren“, sagt der MCB auf Anfrage. Es sei aber möglich, sich anonym an der Untersuchung zu beteiligen, heißt es weiter: „Wer diese Möglichkeit nutzen möchte, kann hierzu auf den bereits eingerichteten Hinweisgeberschutz-Kanal zugreifen, der über unsere Homepage erreichbar ist.“

Bericht bis Ende März

„Die Selbsttötung der Oberärztin hat uns alle betroffen gemacht“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende des Klinikums, Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand. „Wir können nachvollziehen, wie die Angehörigen, die Kolleginnen und Kollegen der Verstorbenen auf dieses Ereignis reagieren. Deshalb ist es uns wichtig, dass eine eingehende und allumfassende Aufklärung der Vorhalte erfolgt.“ Die Untersuchung soll bis Ende März 2024 abgeschlossen sein.

Der Klinik-Geschäftsleitung ist vom Beginn an wichtig gewesen, dass die Untersuchung ergebnisoffen und unabhängig umgesetzt werden kann. Pressemitteilung

In der Pressemitteilung vom Mittwochabend heißt es weiter: „Der Klinik-Geschäftsleitung ist vom Beginn an wichtig gewesen, dass die Untersuchung ergebnisoffen und unabhängig umgesetzt werden kann. Die von den Vorgängen betroffenen Mitglieder der Geschäftsleitung haben daher auch darum gebeten, nicht in die Steuerung und Berichterstattung der Compliance-Untersuchung einbezogen zu werden.“

Angebot angenommen

Gemeint ist damit der Geschäftsführer des MCB, Franz Klöckner. Gleiches gilt laut Mitteilung für Jochen Wöhrle, der zudem angeboten hat, sein Amt als Medizinischer Direktor bis zum Abschluss der Untersuchung ruhen zu lassen. Der Aufsichtsrat begrüße die Initiativen und habe das Angebot angenommen, schreibt der Klinikverbund.

Das Kontrollgremium hat auch beschlossen, eine Mediationsstelle einzurichten. Diese soll es Mitarbeitern ermöglichen, mit Anfragen und Anregungen an die Leitung des Klinikums heranzutreten. Möglicherweise sollen ehemaligen MCB-Mitarbeiter diese Aufgabe übernehmen, heißt es seitens des Klinikverbundes. Es werde aber auch über externe Lösungen nachgedacht.

Sana „im Zeitplan“

Unterdessen arbeitet der private Klinikkonzern Sana auftragsgemäß weiter am neuen medizinischen Konzept für den MCB. „Wir sind im Zeitplan“, so eine Sprecherin des Häfler Krankenhauses. Am MCB seien viele Gespräche geführt worden, derzeit tausche man sich auch mit Behörden aus. Intern sollen die konzeptionellen Vorschläge bis Ende März vorliegen, im Laufe des Frühjahrs werde auch die Öffentlichkeit informiert.