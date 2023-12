Wer ist in Sachen Luftschiff-Konstruktion ganz vorne dabei? Richtig! Die Zeppelin Luftschifftechnik GmbH und Co. KG (ZLT) in Friedrichshafen. Klar, dass deren Expertise beim Bau des Mega-Luftschiffs „Pathfinder 1“ in den USA gefragt ist. Und wer weiß, vielleicht entdeckt dieser Pfadfinder irgendwann sogar den Weg über den Atlantik an den Bodensee.

Google an Bord

Im November schlüpft das 124,5 Meter lange Schiff der Lüfte jedenfalls erstmals aus einem Hangar im Silicon Valley in Kalifornien. Acht Jahre lang hat die US-Firma LTA daran mehr oder weniger geheim gearbeitet. LTA steht für „Ligther Than Air“, auf deutsch: „leichter als Luft“. Ob Google-Gründer Sergey Brin, der offenbar in das Unternehmen investiert hat, beim Anblick der ersten Schritte seines Riesen-Babys einen Luftsprung machte, ist nicht überliefert.

Bekannt ist aber, dass ZLT-Geschäftsführer Eckhard Breuer von dem Projekt „Pathfinder 1“ begeistert ist. Und natürlich von der Beteiligung seines Teams, das wichtige Teile wie Passagiergondel, Leitwerke oder Tankanlage sowie Wissen in den Bereichen Auslegung und Berechnung liefert.

In humanitärer Mission

LTA-Chef Alan Weston nimmt das „große Know-how“ der Zeppelinbauer vom Bodensee gerne an. Er ist überzeugt, dass mit dem Projekt die Renaissance der Luftschiffe gelingt. Einsatzmöglichkeiten für „Pathfinder 1“ sieht der US-Amerikaner beispielsweise bei humanitären Missionen mit Personen und Fracht.

Und es kommt noch besser: Mit dem Prototyp wird die Technik für noch größere Modelle erprobt. „Pathfinder 3“ soll 183 Meter lang werden. Teile davon sind dann sicher wieder „made“ in Friedrichshafen.